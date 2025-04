Les spectateurs invitent tout le monde à regarder « l'une des meilleures séries » jamais réalisée, sur Netflix

Parfois, les séries les plus simples sont les meilleures. C’est exactement ce que pensent les fans de cette série culte pourtant méconnue. Bonne humeur garantie.

Vous cherchez une série feel-good avec de l’humour, des enquêtes et de la camaraderie ? On a ce qu’il vous faut. Netflix ne propose pas que des séries originales qui viennent de sortir. Non, la plateforme propose également des séries cultes ayant fait leurs plus belles heures dans les années 2000.

Celle en question a débuté en 2006 avant de se conclure en 2014 sur la chaîne USA Network. Bien trop méconnue, elle jouit pourtant d’une solide fan base. Surtout, une fois que vous avez regardé cette comédie policière, vous ne pouvez plus vous en passer.

Crédit photo : USA Network

La série va peut-être faire remonter de bons souvenirs chez les spectateurs puisqu’il s’agit de Psych : Enquêteur malgré lui. « Shawn Spencer semble posséder un don quasi surnaturel pour résoudre les crimes, au point que la police fait appel à ses services en tant que médium », indique le résumé sur Netflix. En fait, ce faux détective, accompagné de son meilleur ami, possède un don d’observation unique qui lui permet de résoudre les enquêtes.

Une série devenue culte et appréciée de tous

Crédit photo : USA Network

Cette faculté (pas de spoiler, on l’apprend dès le premier épisode) va entraîner des situations aussi drôles que malignes au milieu d’un casting aux petits oignons. Les huit saisons et 120 épisodes de Psych ont obtenu l’excellent score de 94% sur Rotten Tomatoes. Mieux, les saisons 2, 3, 5 et 6 ont décroché le score parfait de 100%.

Avec Psych, fini la déprime, dites bonjour à la bonne humeur :

« C'est ma série réconfortante. Presque chaque épisode est incontournable. Les invités sont exceptionnels et l’épisode version comédie musicale est parfait » ; « J'ai commencé à regarder Psych sur Netflix il y a quelques semaines et je n'arrive pas à croire que je n'avais jamais entendu parler de cette série » ; « Chaque épisode est un mystère sur un meurtre/crime, avec un génie qui résout ce que la police ne peut pas résoudre ET c'est léger et hilarant !! C'est tellement bien » ; « Psych est l’une des meilleures séries que vous verrez jamais », s’enthousiasment les internautes.

Seul hic, Netflix va retirer Psych le 30 avril prochain. Une nouvelle qui n’est pas passée auprès des fans de la série : « Non, c’est quoi ce délire, Psych quitte Netflix le 30 avril ! » ; « Le fait que Netflix supprime Psych devrait être considéré comme un crime » ; « What, tu veux dire que Psych va bientôt quitter Netflix… », s'insurgent-ils.

Rassurez-vous cependant, Psych est présente sur Netflix depuis 2015. Il y a fort à parier qu’elle fera son retour dans quelques semaines. Sachez également que la série est diffusée sur Prime Video, ce qui explique peut-être pourquoi Psych quitte Netflix pour rejoindre le concurrent. Alors, gardez l'œil ouvert et sautez sur Psych !