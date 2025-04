Adorée par les critiques, cette nouvelle série Netflix inspirée d'un jeu vidéo culte se dévore en 4h

Ce jeudi 3 avril, la plateforme Netflix a mis en ligne une nouvelle série inspirée d’un jeu vidéo très populaire. Une nouveauté qui semble avoir conquis les médias spécialisés dans le gaming.

L’adaptation d’un jeu vidéo, que ce soit au cinéma ou en série télévisée, est toujours un défi risqué. En effet, le challenge, au-delà de produire un contenu de qualité, réside dans le souci de rester fidèle à l’univers original de l’oeuvre afin de satisfaire la cible d’audience, à savoir les passionnés du jeu vidéo en question.

Ces dernières années, on compte de nombreuses adaptations plus ou moins réussies des jeux vidéo, de The Last of Us à Uncharted, en passant par The Witcher ou encore Super Mario Bros. Ce jeudi 3 avril, Netflix a mis en ligne sa dernière adaptation d’un jeu vidéo en sous forme de série animée : Devil May Cry.

Crédit photo : Netflix

Un jeu vidéo iconique

Devil May Cry est une série de jeux vidéo développée par Capcom et créée par Hideki Kamiya, composée de cinq volets, sortis entre 2001 et 2019. Il s’agit d’un jeu de type “Beat’em all” qui consiste en l’affrontement d’une horde d’ennemis à battre pour arriver à la fin du niveau. Elle met en vedette le personnage de Dante, un chasseur de démons (mais également mi-démon) jouable dans tous les jeux, même s’il est possible d’incarner plusieurs personnages depuis Devil May Cry 2.

Crédit photo : Capcom

La franchise avait déjà fait l’objet d’une adaptation en manga animé en 2007, sans grand succès. C’est dire si le défi que s’est lancé Netflix était immense. Pour le réaliser, ils ont fait appel à Adi Shankar, déjà à l'œuvre sur l’adaptation Netflix de la série de jeux vidéo Castlevania en série animée et qui a rencontré un franc succès.

Des critiques positives

Le lendemain de sa mise en ligne sur Netflix, la série animée Devil May Cry suscite de nombreuses critiques positives par les médias spécialisés. Le site jeuxvideo.com estime notamment avoir passé un “agréable moment” devant la série, offrant même “un sacré spectacle par moments” et “des instants assez bouleversants”.

Selon Le Journal du Geek, la série livre “toute son essence” avec “une succession d’affrontements tout aussi dantesques les uns que les autres”. Une “cadence infernale” qui reste fidèle à l’esprit du jeu vidéo. De son côté, Écran Large insiste sur le rajeunissement subi par le personnage Dante qui pourrait surprendre et déconcerter les plus aguerris du jeu vidéo.

De notre côté, Demotivateur ne saurait que trop vous conseiller cette série. Que ce soit par son scénario, ses personnages attachants, son animation, ou sa façon de nous faire comprendre que rien n'est jamais ni blanc, ni noir, Devil May Cry vous offrira un joli spectacle, aussi divertissant que profond par moment.

Crédit photo : Netflix

Et même si vous n’êtes pas familier avec l’univers de Devil May Cry, il se pourrait bien que soyez séduits par cette adaptation made in Netflix. En huit épisodes, la série se regarde en à peine quatre heures, soit une demi-journée, ou une longue soirée en perspective, à consacrer pour découvrir un univers fascinant.