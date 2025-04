Les spectateurs regardent en boucle cette série Netflix notée 10/10 après avoir vu tous les épisodes d'un coup

En attendant la saison 2, les spectateurs se replongent dans l’histoire et sont toujours aussi émus du propos métaphorique de cette série super-héroïque.

Le catalogue de Netflix est tellement fourni qu’il est impossible de tout regarder. Très souvent, les spectateurs passent à côté de nombreux films et séries. Heureusement, parfois, les abonnés de la plateforme parviennent à attirer l’attention sur des programmes méconnus et passés à la trappe à leur sortie.

Cette fois-ci, c’est le cas de cette série de science-fiction britannique très récente. Cette dernière est sortie en juin 2024 et a fait forte impression auprès des spectateurs. C’est simple, la série a récolté le score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes.

Crédit photo : Netflix

Presque un an après sa sortie, la série créée par le rappeur Rapman, fait encore des émules chez les abonnés de Netflix. Son nom ? SupraCell : « Lorsque cinq Londoniens ordinaires se découvrent des pouvoirs extraordinaires, il incombe à un homme de les réunir pour sauver la femme qu'il aime », renseigne le résumé de la plateforme.

Les fans touchés par le propos de la série

Crédit photo : Netflix

Inutile de dire que les spectateurs ont dévoré les six épisodes que compte SupraCell, en une fois. Ce succès, la série la doit sûrement à son savant mélange entre super pouvoirs et réalisme, bien loin des grosses productions à l’américaine. C’est exactement ce que souhaitait Rapman, comme il l’a confié en interview : « Je veux raconter une histoire de pouvoirs, mais avec des gens normaux [qui ont] des problèmes relationnels, des problèmes avec leurs enfants, des problèmes avec leurs frères et sœurs, des problèmes au travail, des problèmes dans la rue ».

SupraCell a donc visé juste puisque les spectateurs lui donnent la note de 10/10. Mieux encore, ils sont nombreux à revoir la série dans son intégralité, régulièrement.

« Je vais peut-être revoir SupraCell, c'était le summum » ; « Je viens de finir de revoir SupraCell, j'ai besoin de la saison 2, qui pouvons-nous supplier ? » ; « J’ai regardé la série deux fois [...] Ce que je peux dire, c’est que la série est INCROYABLE » ; « Je conseille à tous les fans de film/série sur les supers-héros », peut-on lire sur X et Google avis.

Les fans ont surtout été touchés par le message de SupraCell sur une maladie bien trop méconnue (qu’on vous laisse découvrir) et par le courage dont font preuve les personnages pour surmonter leurs obstacles.

Bonne nouvelle pour les fans puisque SupraCell a été renouvelée par Netflix. De plus, Rapman a annoncé qu’il savait déjà quoi raconter pour la saison 2 et même pour la saison 3. Selon lui, la première saison n’était que le début et la suite promet du lourd. Il faudra cependant faire preuve de patience pour la découvrir.