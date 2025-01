À peine sortie, la saison 2 de cette série d'action Netflix compte déjà 91% d'avis positifs, les fans sont conquis

Au printemps 2023, Netflix a dévoilé une nouvelle série aux allures de “24 heures chrono” qui a séduit les spectateurs. Deux ans plus tard, la deuxième saison est sortie.

Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment sur Netflix et vous êtes à la recherche d’une nouvelle série qui va vous faire vibrer ? Récemment, la plateforme de streaming a sorti plusieurs programmes qui font beaucoup parler d'eux, comme cette série numéro 1 des tendances en décembre, ce programme post-apocalyptique adoré des spectateurs ou encore cette série western qui connaît un véritable carton sur Netflix.

Si vous aimez les séries d'action, nous avons trouvé le programme idéal pour vous : ce jeudi 23 janvier, Netflix a dévoilé la deuxième saison de l’une de ses meilleures séries. Il s’agit de The Night Action, une série créée par Shawn Ryan qui a connu un immense succès lors de sa sortie. Grâce à ses nombreux rebondissements, son scénario captivant et son suspens insoutenable, cette série a conquis les spectateurs. L’histoire se passe autour de Peter Sutherland, un agent du FBI qui doit déjouer un complot au sein de la Maison Blanche.

Crédit photo : Netflix

The Night Action est la septième série la plus regardée de tous les temps sur Netflix puisqu’elle comptabilise plus de 98 millions de vues dans le monde. Il s’agit de l’un des plus gros succès de la plateforme.

Gros succès pour la saison 2

Depuis quelques heures, la saison 2 de The Night Action est disponible sur Netflix. Dans cette histoire inédite, nous allons retrouver Peter Sutherland au cœur d’une nouvelle mission en Thaïlande. Malheureusement, celle-ci va mal tourner et l’agent du FBI va devoir trouver qu’il l’a trahi dans sa propre équipe. Vous l’aurez compris : complots, conspirations et rebondissements seront au cœur de cette nouvelle saison.

Crédit photo : Netflix

Dès sa sortie, les fans étaient au rendez-vous. Seulement quelques heures après la publication du programme sur Netflix, les critiques fusent. Sur le site Rotten Tomatoes, The Night Action obtient un score de critiques quasi parfait avec 91% d’avis positifs. Les internautes saluent une meilleure narration, un rythme effrené et des personnages bien développés.

“Masterclass cette série”, “Une vraie pépite”, “De la folie”, “J’ai déjà fini, j’ai regardé ça toute la journée, hâte de la saison 3”, ont commenté les spectateurs sur les réseaux sociaux.

Et en parlant de saison 3, voici une bonne nouvelle pour les fans : Netflix a déjà commandé la prochaine saison de la série !