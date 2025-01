Notée 10/10, cette série post-apocalyptique débarque enfin sur Netflix, les spectateurs la dévorent en 1 jour !

Près d’un an après sa sortie, cette série post-apocalyptique débarque enfin sur Netflix, pour le plus grand bonheur de ses fans, qui ont dévoré tous les épisodes en une journée.

Une nouvelle pépite vient d’agrandir le catalogue de Netflix. Moins d’un an après sa sortie, cette série a fait une arrivée très remarquée sur le service de streaming américain.

Louée par le public, la première saison de cette production post-apocalyptique a reçu des critiques dithyrambiques de la part de ses fans.

Cette fiction, dérivée d’un feuilleton très populaire, explore l’histoire d’amour de deux personnages majeurs dont l'avenir était jusqu'à présent incertain.

Crédit Photo : AMC

«Une série exceptionnelle»

Sixième spin-off de la série de zombie «The Walking Dead», «The Ones Who Live» est centrée sur Rick et Michonne. Cette mini-série marque le grand retour de l’acteur Andrew Lincoln après cinq années d’absence.

«The Ones Who Live» se penche sur les retrouvailles tant attendues entre les personnages de Rick Grimes et Michonne. Voici le résumé officiel de la série relayé par le magazine Variety.

«Rick et Michonne sont jetés dans un autre monde, bâti sur une guerre contre les morts… et finalement, une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver et retrouver qui ils étaient dans un lieu et une situation qu’ils n’ont jamais connu auparavant ? Sont-ils des ennemis ? Des amants ? Des victimes ? Ou bien des vainqueurs ? L’un sans l’autre, sont-ils encore en vie ou vont-ils découvrir qu’ils sont eux aussi devenus des morts-vivants ?».

Crédit Photo : AMC

Les aventures de l’ancien shérif et de sa compagne ont séduit un grand nombre de téléspectateurs. Preuve à l’appui : «The Ones Who Live» a reçu l’excellent score de 88% sur le site Rotten Tomatoes de la part des critiques.

«J’ai dévoré tous les épisodes en une journée», «Quand on parle de cinéma, c'est de cela qu'il s’agit», « Génial, l'un des meilleurs contenus de Walking Dead que j'ai vu depuis des années », peut-on lire parmi les réactions positives.

Un internaute a même qualifié la mini-série d'« exceptionnelle », tandis qu’un autre a loué le jeu d’acteur d’Andrew Lincoln

«Andrew Lincoln est toujours incroyable dans le rôle de Rick», a commenté cette personne.

Pour le moment, «The Ones Who Live» n'est pas disponible sur Netflix en France. Dans l’Hexagone, la série composée de six épisodes est visionnable sur Paramount+. À noter que les personnes qui utilisent un VPN peuvent regarder la série sur Netflix US depuis n'importe où, en se localisant aux États-Unis.