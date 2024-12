Harry Potter : on connaît l'acteur pressenti pour incarner Severus Rogue dans la série HBO

Avis aux Potterheads : la nouvelle série sur la saga Harry Potter aurait trouvé son Severus Rogue.

Aussi attendue que redoutée par les fans de l’univers du petit sorcier aux lunettes rondes, la série «Harry Potter» de HBO commence à prendre forme : la production aurait trouvé son acteur pour incarner l’un des personnages les plus aimés de la saga.

Attendue en 2026 sur Max, cette adaptation télévisée va s’étendre sur 10 ans. Chaque saison de la série sera consacrée à un volet de la saga littéraire issue de l’imagination de J.K. Rowling, publiée entre 1997 et 2007.

Crédit Photo : Warner Bros.

Depuis cette annonce, une question est sur toutes les lèvres : le casting original fera-t-il son retour dans le reboot ? Malheureusement pour les fans, la réponse est non.

Début septembre, HBO a lancé une annonce de casting sur les réseaux sociaux pour trouver les interprètes du trio de sorciers. Comme le précise l’annonce, cette nouvelle adaptation s’engage à «offrir un casting inclusif et diversifié». Pour le moment, aucun nom n'a été dévoilé par le géant du streaming.

La série Harry Potter a choisi son nouveau Severus Rogue

Toutefois, la chaîne de télévision HBO a jeté son dévolu sur l'acteur britannique Paapa Essiedu pour interpréter le Prince de Sang-Mêlé. Le comédien aurait reçu une offre pour le rôle du professeur Severus Rogue, selon les informations du Hollywood Reporter.

Crédit Photo : Getty Images

Personnage emblématique et complexe, Severus Rogue est le maître des potions de Poudlard. Au cinéma, c’est le regretté Alan Rickman qui prêtait ses traits au sorcier. De son côté, Paapa Essiedu aura la lourde tâche de succéder à l’acteur britannique.

Crédit Photo : Warner Bros.

Le comédien de 34 ans s’est fait connaître dans la série anglais Utopia, en 2013. Plus récemment, on l’a vu dans les séries «Gangs of London» et «I May Destroy You», pour laquelle il a reçu d’excellentes critiques sur son jeu.

Si Paapa Essie décroche le rôle, HBO tiendra sa promesse de diversifier le casting de la série, détaille The Hollywood Reporter. Pour l’heure, aucun contrat n’a été signé.