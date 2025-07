Les commentaires honteux des fans après la première image de tournage de la série Harry Potter HBO

Alors que l’on sait qui interprétera Harry, Ron et Hermione dans la nouvelle série Harry Potter produite par HBO, la société de production a dévoilé un premier aperçu du jeune Harry Potter dans sa tenue de sorcier. Cependant, cette image ne fait pas l'unanimité auprès des fans.

La série Harry Potter, produite par HBO, est très attendue par les fans de la saga. Récemment, nous avons enfin su quels acteurs joueront les rôles des trois sorciers emblématiques de l’histoire. Dominic McLaughlin interprétera Harry Potter, Arabella Stanton se mettra dans la peau de Hermione Granger tandis qu’Alastair Stout jouera Ron Weasley.

Crédit photo : HBO

Le tournage de la série a officiellement commencé il y a quelques jours, comme le dévoile le média Metro. Pour l’occasion, HBO a dévoilé une image très attendue : un aperçu officiel du jeune Harry Potter. Sur la photo, on peut voir l’acteur Dominic McLaughlin avec une tenue de sorcier de Poudlard, une cicatrice en forme d’éclair sur le front et des lunettes rondes. L’acteur tient également un clap de cinéma dans sa main, ce qui marque le début de plusieurs mois de tournage pour réaliser la première saison.

Les fans réagissent

Cette photo a conquis les fans de la saga, qui ont été nombreux à donner leur avis sur les réseaux sociaux.

“Il est trop mignon”, “Son apparence est bien plus fidèle aux livres”, “Super casting”, “C’est cool car ce nouvel acteur ressemble encore plus à la description du livre”, “J’aime ce nouvel Harry Potter, je suis sûr que Dominic sera très bien”, peut-on lire sur X.

Crédit photo : HBO

Cependant, cette photo n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont affirmé que l'acteur faisait "trop bébé" sur cette image, et qu'il ressemblait même à "une fille".

"Pourquoi est-ce qu'il ressemble à un petit bébé ?", "Il ressemble à une lesbienne", "C'est un garçon ou une fille ?", "Je ne savais pas que l'acteur Elliot Page avait été casté pour jouer Harry Potter", peut-on lire sur le réseau social.

Quoi qu'il en soit, le casting de la série se dévoile de plus en plus. Récemment, on a appris l’identité des acteurs qui joueront Drago et Lucius Malefoy, ainsi que Pétunia Dursley. En plus de dévoiler cette photo inédite, HBO a également annoncé le casting de nouveaux acteurs. Ainsi, Rory Wilmot jouera le rôle de Neville Londubat tandis qu’Amos Kitson incarnera Dudley Dursley.

Crédit photo : HBO

Ces nouvelles annoncent n’ont créé aucune polémique, contrairement à celle qui enfle autour de l’acteur Paapa Essiedu, qui devrait jouer le rôle de Rogue. De leur côté, John Lithgow et Janet McTeer incarneront respectivement les professeurs Dumbledore et McGonagall. Il faudra faire preuve de patience avant de voir tous ces acteurs réunis sur nos écrans car la série devrait sortir en 2027.