Millie Bobby Brown révèle avoir vécu une expérience terrifiante avec Jamie Campbell Bower sur la saison 5 de Stranger Things

En attendant de découvrir l’ultime saison de Stranger Things, Millie Bobby Brown a fait des révélations sur ses conditions de travail avec l’une de ses co-stars. Elle n’en garde pas de bons souvenirs.

Les fans de Strangers Things attendent impatiemment le final de la série à succès de Netflix. À ce propos, il se pourrait que les gamins d’Hawkins fassent leur retour en 2025. Sauf que le temps semble bien long pour les plus surexcités d'entre nous.

Alors, pour les faire patienter, certains d’acteurs de Stranger Things font leur possible. C’est le cas de Millie Bobby Brown, célèbre interprète d'Eleven. Cette dernière a participé à la convention Epic Con et en a profité pour répondre aux interrogations des fans.

L’un d’entre eux a d’ailleurs fait rappeler à l’actrice de mauvais souvenirs lorsqu’il lui a demandé qu’elle était sa scène préférée avec Jamie Campbell Bower, l’interprète du terrible Vecna. « Aucune », a répondu d’emblée la jeune actrice, avant d’étayer sa réponse.

« Chaque fois que je dois faire semblant d'avoir peur, il sait que c'est une vraie peur »

Jamie Campbell Bowerdans Stranger Things. Crédit photo : Netflix

Pour rappel, Vecna est un horrible monstre venu de l’Upside Down dans la série. Jamie Campbell Bower est ainsi grimé avec un impressionnant costume et un maquillage dont le résultat est saisissant. Pas étonnant alors qu’il flanque non seulement la frousse aux spectateurs, mais également à ses co-stars.

Ce que confirme Millie Bobby Brown : « Il me terrifie quand il est Vecna. Je suis terrifiée par son costume. Je n'aime pas les gens qui se couvrent le visage. C'est vraiment une phobie. Je l'ai depuis que je suis toute petite », admet-elle.

Puis, l’actrice raconte la peur qui l’a envahie lorsqu’elle l’a vu pour la première fois en costume : « Il est arrivé sur le plateau et je me suis demandée 'Qui c'est ?'. Les producteurs m'ont répondu que c'était Jamie et je me suis dit que ce n'était pas Jamie, mais un gremlin qui vit dans mon placard et qui attend que je m'endorme pour me tuer ».

can't talk rn, i'm becoming vecna.

[brought to life by barrie gower] pic.twitter.com/1EYf7wcjIy — Stranger Things (@Stranger_Things) June 15, 2022

Malgré ces explications, pas moyen pour l’actrice de se rassurer. Elle raconte même être allée se réfugier dans sa caravane pour échapper à la vue de son partenaire de jeu. Elle est finalement revenue sur le plateau en pensant à des détails qui lui rappelaient l’acteur, comme le lui avaient conseillé les producteurs. « Je me suis dit que rien ne me rappelait Jamie. C'était horrible, puis j'ai fermé les yeux et j'ai senti son haleine de cigarette. Je me suis dit que c'était Jamie. Chaque fois que je dois faire semblant d'avoir peur, il sait que c'est une vraie peur ».

En dehors du costume, Milli Bobby Brown assure adorer son collègue : « Jamie est le meilleur. J'adore travailler avec lui ».