Tom Hanks recommande cette mini-série HBO en cinq épisodes : « C'est l'une des meilleures choses que j'aie jamais vues »

Interrogé sur l'influence des plateformes de streaming, Tom Hanks a encensé la mini-série Chernobyl

Lors d’une conférence de presse, Tom Hanks n’a pas tari d’éloges concernant une mini-série lorsqu’il a évoqué la qualité de certaines productions télévisuelles qui n’ont rien à envier au cinéma.

De toute évidence, Tom Hanks, double lauréat d’un Oscar et sept fois lauréat d’un Emmy Award, s’y connaît en matière de divertissement de grande qualité. Il a incarné de nombreux personnages fascinants au cours d’une carrière qui s’étend désormais sur plusieurs décennies.

Si sa carrière est bien évidemment cinématographique, Tom Hanks ne manque pas de reconnaître que certaines productions télévisuelles valent le coup d'œil. Il a d’ailleurs lui-même produit des séries primées telles que De la Terre à la Lune, Frères d’armes et Le Pacifique.

Tom Hanks conquis par la série Chernobyl

En 2020, lors d’une conférence de presse dans le cadre de la promotion du film “La Mission”, Tom Hanks a été interrogé sur l’influence nouvelle des plateformes de streaming ou des chaînes câblées, dont les programmes sont de plus en plus consommés. Et il n’a pas manqué de souligner certaines créations qui l’ont marqué :

« Aujourd’hui, bien sûr, avec Netflix et tous les services de streaming dont nous disposons, nous pouvons nous installer sur le canapé et regarder un film quand nous le voulons. Si le film est vraiment magnifique et captivant, on peut arriver au terme de cette expérience en se disant : “C’était l’un des meilleurs films que j’aie jamais vus de ma vie.” »

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Tom Hanks cite alors la série Chernobyl, diffusée sur HBO, comme exemple-type de créations télévisées de grande qualité :

"Cela m’est arrivé récemment avec Chernobyl, cette mini-série en cinq épisodes. Je me suis dit : 'C’est l’une des meilleures choses que j’aie jamais vues'. Et d’autres films me procurent la même sensation." Tom Hanks n’est pas le seul à partager ses coups de cœur télévisuels : Stephen King recommande aussi The Diplomat sur Netflix.

Une série à l’impact profond

La série, créée par Craig Mazin (The Last of Us), a été acclamée par la critique lors de sa sortie en 2019, et figure toujours dans les classements parmi les meilleures mini-séries de tous les temps. Dans une critique, Collider a évoqué l’impact profond de la série, affirmant :

« On ne peut pas comprendre à quel point elle va bouleverser le plus profond de notre être tant qu’on ne l’a pas vue. »

« Chernobyl » retrace les événements réels qui se sont déroulés en avril 1986, lorsqu’une catastrophe s’est produite à la centrale nucléaire de Tchernobyl, située près de la ville de Pripyat (qui fait aujourd’hui partie de l’Ukraine).

Crédit photo : HBO

La série met en scène les premiers événements qui ont conduit à la tragédie, lorsqu’un emballement de puissance s’est produit au cours d’un essai de sécurité. Deux travailleurs sont morts des suites des explosions et plusieurs autres ont été gravement brûlés. Mais les véritables conséquences ont été bien plus importantes, car de nombreux travailleurs ont fini par succomber au syndrome d’irradiation aiguë.

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Un triomphe aux Emmy Awards

La série est notamment portée par un casting cinq étoiles avec Jared Harris, Stellan Skarsgård et Emily Watson, tous nommés aux Emmy Awards. Les acteurs n’ont pas été les seuls à recevoir des nominations aux Emmy Awards pour leur travail.

« Chernobyl » a remporté 19 nominations en 2019, dont 10 victoires, notamment celle de la meilleure mini-série. La série a été saluée pour son scénario exceptionnel, sa mise en scène et, bien sûr, ses effets spéciaux et sa photographie. « Chernobyl » a été un véritable succès pour HBO, mais c’est sa fidélité à la réalité qui lui permet de résister à l’épreuve du temps.