Cette série qui cartonne vient d'être annulée par HBO, au grand désespoir des fans

Mauvaise nouvelle pour les fans de super-héros, ou plutôt de super-vilains. HBO a décidé d’annuler la suite de cette série avec Colin Farrell pourtant adorée.

L’événement série de 2024 sur HBO

Elle avait pris tout le monde par surprise lors de sa sortie à l’automne 2024. À cette époque, HBO dévoilait la série The Penguin centrée sur l’ennemi de Batman. C’est Colin Farrell qui reprenait le rôle d'Oswald Cobb, alias le Pingouin, dans cette mini-série de huit épisodes.

Avant cela, on avait vu l’acteur irlandais incarner ce personnage dans The Batman, de Matt Reeves, aux côtés de Robert Pattinson dans la peau du Chevalier noir. The Penguin se déroule ainsi après les événements du premier Batman et avant ceux de sa suite prévue pour 2027 au cinéma. On y suit la montée en puissance du Pingouin à Gotham City.

La suite après cette vidéo

The Penguin, une série acclamée par le public et la critique annulée

Crédit photo : HBO

Dès sa sortie, la mini-série The Penguin a été largement acclamée par le public et la critique. Sur Rotten Tomatoes, la série HBO a obtenu l’excellent score de 95%. Tandis que sur Allociné, les spectateurs lui ont attribué la note de 4,3 sur 5.

Devant de tels scores, on pensait logiquement que la chaîne allait renouveler la série. Cependant, nous avons appris qu’il n’en serait rien. Selon le journaliste cinéma Jeff Sneider, DC et HBO n’ont pas renouvelé The Penguin.

Les raisons exactes de cette annulation ne sont pas évoquées, mais on peut penser au coût de production trop élevé ou des conflits d’emploi du temps. Casey Bloys, le président de HBO lui-même, avouait à Variety que la mise en chantier de la saison 2 était « compliquée » et qu’il ne savait pas s’il y allait avoir une suite. Les différentes embûches auront finalement eu raison de la série.

Enfin, Colin Farrell ne dit pas complètement adieu au Pingouin. Il doit apparaître dans quelques scènes de The Batman II dont le tournage vient de commencer. Sortie prévue pour l’automne 2027.