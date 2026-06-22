Tom Hanks révèle la scène « douloureuse » de sa carrière qu'il ne peut plus regarder

Il a beau être un acteur respecté et adulé, Tom Hanks regrette pourtant une scène clé dans sa carrière. Selon lui, il est incapable de la revoir. Attention spoiler.

La scène la plus « douloureuse » de la carrière de Tom Hanks

Tom Hanks est l’un des acteurs les plus appréciés d’Hollywood. Il possède également l’une des filmographies les plus respectées de l’industrie. Pourtant, il y a bien une scène qu’il considère comme « douloureuse » dans sa carrière et qu’il ne peut pas revoir.

L’acteur était l’invité du podcast "The Rest Is Entertainment" pour la promotion de Toy Story 5. C’est alors qu’il a révélé qu’il ne revoyait jamais ses propres films après le premier visionnage car ils « ne changent jamais ». Cependant, il y a un film qu’il ne peut regarder jusqu’à la fin. Il s’agit du classique Seul au monde.

Dans le film de Robert Zemeckis, Tom Hanks incarne Chuck Noland, un ingénieur pour FedEx, qui parcourt le monde. Un soir de Noël, il doit se rendre d’urgence en Malaisie, mais durant une tempête, son avion s’écrase dans l’océan Pacifique. Chuck trouve alors refuge sur une île déserte avec pour seul compagnon un ballon de volleyball qu’il a appelé Wilson.

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Une scène de Seul au monde qu’il trouve gâchée

Crédit photo : Twentieth Century Fox

Plus tôt dans le film, Kelly, avec qui il prévoit de se marier, lui offre la montre de son grand-père avec une photo d’elle à l’intérieur. À la fin du film, Chuck est secouru et retourne auprès des siens. Or, il apprend que Kelly s’est remariée entre-temps et a eu une petite fille.

« Il y a un moment qui est douloureux pour moi dans Seul au monde. Chuck est de retour chez Kelly et il lui rend sa montre ; il y a un instant où je me dis simplement : ‘Je ne suis pas là.’ [...] Je fais un geste que je trouve faux, qui vient de moi et non de Chuck », regrette l’acteur.

Ce n’est pas tant la scène, triste et pleine d’émotions qui donne du fil à retordre à Tom Hanks durant un visionnage, mais plutôt son jeu d’acteur à ce moment précis. L’acteur pense être sorti du personnage et ne pas avoir fait le bon geste. Au point de ne pas pouvoir la regarder lorsqu’elle survient. « Si le film est en cours, je me lève et je quitte la pièce avant que cette scène ne commence. »

De son propre aveu, il ne s’est pas tout de suite rendu compte qu’il gâchait la scène. « Je ne m'en suis rendu compte qu'en la voyant se tourner. Je me suis dit : ‘Oh, on était déjà en train de tourner la scène et je n'étais pas là.’ »

Tom Hanks peut se rassurer puisque sa prestation lui a valu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur.