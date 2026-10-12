« Sombre et intelligent » : sur Netflix, le nouveau thriller de Ben Affleck est déjà le film le plus regardé au monde

Les fans de thrillers et du cinéma de Ben Affleck seront ravis de découvrir le dernier ajout de Netflix. À peine sorti, il se classe déjà numéro 1 dans le monde.

À chaque semaine, son lot de nouvelles sorties sur Netflix. La semaine dernière, la plateforme a mis en ligne un film de survie adoré des spectateurs. Du côté des séries, cette histoire d’horreur inspirée de Lovecraft est devenue numéro 1.

Heureusement, il n’y a pas que les séries qui peuvent être originales. Netflix vient ainsi de sortir un thriller qui devrait vous tenir cloué à votre canapé pour la soirée.

Ben Affleck de retour derrière la caméra pour un sombre thriller

Après ce drame bouleversant qui a conquis les spectateurs dans le monde, optons pour une enquête policière. Ce thriller était très attendu et annoncé comme l’événement cinéma du mois d’octobre sur Netflix. On parle, bien entendu, de Animals, le nouveau Ben Affleck.

Les estimations ne s'y sont pas trompées. Dès sa mise en ligne le vendredi 9 octobre, Animals s’est emparé de la première place du Top 10 de Netflix. Selon les données de Flixpatrol, le thriller est actuellement le film le plus regardé dans le monde, y compris en France. Quand on regarde son synopsis, on comprend pourquoi.

Kerry Washington et Ben Affleck font tout pour retrouver leur fils kidnappé

Crédit photo : Netflix

Le fils de Mark Kimball (Ben Affleck), candidat à la mairie de Los Angels, se fait enlever. Quand une rançon leur est demandée, Mark et sa femme Abigail (Kerry Washington) font tout pour réunir la somme. Mais dans le même temps, ils font appel à une « fixeuse » (Gillian Anderson) et n’hésitent à user de méthodes extrêmes, au risque que des secrets soient révélés.

Animals n’est pas sans rappeler les films du même genre comme La Rançon avec Mel Gibson auquel il est beaucoup comparé, ou bien à Tout l’argent du monde de Ridley Scott, qui est tiré d’une histoire vraie.

La suite après cette vidéo

Un thriller qui captive les spectateurs

Crédit photo : Netflix

Ben Affleck est devenu maître dans l’art du thriller et du suspense après les réussis et acclamés Gone Baby Gone, The Town ou encore Argo. Il récidive une fois de plus avec Animals et fait mouche auprès des spectateurs du monde entier.

« Bon moment de suspense » ; « Ben Affleck, toujours aussi doué en tant que réalisateur, nous sort un Thriller nerveux, certes déjà vu, mais sans temps morts, complet et prenant ! » ; « Un thriller sombre et intelligent », écrivent les utilisateurs d’Allociné.

Pour connaître le fin mot de l’histoire et passer un bon moment de cinéma depuis son canapé, rendez-vous sur Netflix pour découvrir Animals.