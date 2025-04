« Une masterclass » : cette série Netflix devient N°1 grâce à son final parfait qui met tous les fans d'accord

Les fans font leurs adieux à l’une des séries les plus populaires et adorées de Netflix. Son ultime saison vient de sortir et rencontre un succès fou sur la plateforme et auprès des fans.

Sur Netflix, il y a des séries que l’on attend avec plus d’impatience que d’autres. Il y a quelques jours, Black Mirror est sortie et a retourné le cerveaux des spectateurs à cause de ce détail. Naturellement, la série utopique s’est classée numéro un sur la plateforme. En fin d’année, c’est Stranger Things qui devrait faire son retour pour son ultime saison.

Mais en attendant, il est une autre série dont la dernière saison cartonne en ce moment sur Netflix. Sortie le 24 avril dernier, la cinquième saison de cette série très appréciée vient d’atteindre la première place des séries les plus vues de Netflix dans plus de 10 pays, dont la France.

Crédit photo : Netflix

Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’il s’agit de You. Le tueur en série Joe Goldberg (Penn Badgley) revient dans dix épisodes. Pour cette saison, on le retrouve à New-York avec sa femme Kate Lockwood (Charlotte Ritchie). Tout se passe très bien, en apparence, puisque Joe est hanté par les fantômes de son passé.

Un final qui a secoué les fans de la série

Crédit photo : Netflix

Moins d’une semaine après sa sortie dans le monde, You recense déjà des critiques dithyrambiques. Sur l’agrégateur Rotten Tomatoes, l’ultime saison a récolté le score de 81%. Sur Allociné, les spectateurs lui attribuent la note de 3,3/ 5 et les critiques continuent d’affluer. Les fans se réjouissent car, selon eux, c’est la fin parfaite pour You.

« La fin de You est parfaite, vraiment. La personne qui a écrit cette série, chapeau » ; « Très clairement la meilleure saison de la série. Et la fin quoi… », écrivent des internautes sur X.

Mais les compliments ne s’arrêtent pas là. Pour beaucoup, la saison est plus que réussie et tient toutes ses promesses :

« Je viens de terminer You... Punaise c'était trop bien » ; « La saison 5 de You était absolument incroyable. Pleine de rebondissements ! Pépite ! » ; « You c'est vraiment la série masterclass bordel ! Rebondissements sur rebondissements » ; « You ? C'est quoi cette série de malade mental ? » ; « Cette saison 5 nous offre un final écrit tout en finesse » ; « Franchement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant régalé devant une série », peut-on lire sur X et Allociné.

Le final de You fait déjà parler chez les fans mais on ne divulguera rien. Rendez-vous sur Netflix pour le découvrir.