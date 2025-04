Ce thriller Netflix inspiré de faits réels fait un carton et devient N°2 en moins de 48 heures

Ce thriller venu du Nord est parvenu à faire mieux qu'un gros blockbuster américain de super-héros. Il s'est classé dans le top 3 des films les plus regardés de Netflix depuis sa sortie il y a quelques jours.

Après ce documentaire produit par Guy Ritchie et ce film policier qui a ému les spectateurs, c’est un autre film tiré d’une histoire vraie qu’on vous fait découvrir aujourd’hui. Il y a tellement de programmes sur Netflix que l’on passe souvent à côté de films.

Celui-ci est pourtant sorti le 18 avril dernier et s’est classé deuxième des long-métrages les plus vus sur Netflix France en moins de 48 heures. Mieux, il est parvenu à dépasser The Batman, avec Robert Pattinson. Il est cependant devancé par Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre qui occupe la première place.

Crédit photo : Netflix

Ici, rien à voir avec la comédie d’Alain Chabat qui se déroule en Égypte. Amateurs de sensations fortes, ce film néerlandais est fait pour vous. Il s’agit de iHostage, avec Soufiane Moussouli et Loes Haverkort. « Lorsqu'un homme armé fait irruption dans un Apple Store au cœur d'Amsterdam, la police se trouve dans une situation délicate pour résoudre la crise. Inspiré de faits réels », indique le résumé de la plateforme.

Des réactions constatées chez les spectateurs

Crédit photo : Netflix

Durant 1 heure 30, iHostage file à un rythme effréné. C’est peut-être cela qui a plu aux spectateurs.

« J'ai adoré, de la tension, différents points de vue » ; « Je suis agréablement surpris par ce film. Je m'attendais à rien et finalement il y a un bon suspense et on ne s'ennuie pas une seconde » ; « J’ai été captivé d’un bout à l’autre [...] C’est mené à pleine vitesse comme si on vit les événements en direct », peut-on lire sur Allociné.

Le film raconte l’histoire vraie d’une prise d’otages survenue le 22 février 2022 dans un Apple Store de la place Leidseplein, à Amsterdam. Le preneur d’otages demandait 230 millions en crypto-monnaies et menaçait de faire exploser le bâtiment. Nous n’en dirons pas plus car les événements prennent une nouvelle tournure dans le récit.

Cependant, iHostage n’a pas convaincu tout le monde malgré son excellent classement.

« Tout est plat, froid, désincarné. On regarde des écrans dans des écrans » ; « Il ne se passe rien pendant 1h, les dialogues sont stériles » ; « Très ennuyant. Pas d’action jusqu’à la fin, aucune stratégie intéressante, on ne comprend pas pourquoi ils ont en fait un film », reprochent d’autres spectateurs sur Google Avis.

Les avis semblent donc partagés pour iHostage. Le mieux est de le regarder pour vous faire votre propre opinion.