C'est officiel : la série X-Files revient sur Disney+, voici les acteurs qui joueront Mulder et Scully

La série X-Files revient bientôt sous forme de reboot sur Disney+.

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La série X-Files revient bientôt sous forme de reboot

C’est officiel ! Disney+ vient de confirmer la mise en route du reboot de la série culte “X-Files”. On connaît également les deux acteurs qui incarneront les agents Mulder et Scully, sous la houlette de Ryan Coogler.

Si la vérité est ailleurs pour les fans de X-Files, ils peuvent tout de même se fier à l’annonce de Disney+. Un reboot de la série culte a été officiellement annoncé, tel un dossier déclassifié, évoquant également le nom des deux acteurs qui prendront la relève de David Duchovny et Gillian Anderson.

Une série culte des années 90

Créée par Chris Carter, “X-Files : Aux frontières du réel” a marqué l'histoire des séries des années 1990 avec ce duo confronté au surnaturel et à des histoires où le grand complot n'est jamais loin. Diffusée de 1993 à 2002 sur le réseau FOX aux États-Unis, et sur M6 en France, puis relancée avec des saisons 10 et 11 entre 2016 et 2018, X-Files a obtenu plusieurs Emmy Awards, dont celui de la meilleure actrice pour une série dramatique attribué à Gillian Anderson en 1997.

Si la série est actuellement disponible sur Disney+, le studio hollywoodien compte bien redonner un coup de lifting à ce programme culte, avec le risque que cela implique auprès des fans de la première heure.

Le reboot de X-Files annoncé

Un réalisateur oscarisé aux manettes.

Ainsi, Disney a confié le projet à Ryan Coogler, oscarisé pour “Sinners” et également réalisateur de plusieurs blockbusters comme Creed et Black Panther. Ce dernier n’a pas manqué d’exprimer tout son enthousiasme à l’idée de reprendre une création dont il est fan :

"Ce que Chris Carter a créé est unique, et nous voulions rendre hommage à tout ce qui a permis à la série originale de toucher autant de personnes, tout en trouvant notre propre façon d'explorer cet univers"

La suite après cette vidéo

Un nouveau duo d’acteurs

Pour incarner Fox Mulder et Dana Scully, ce sont Himesh Patel (“Yesterday”, “L’Odyssée”) et Danielle Deadwyler (“The Harder They Fall”, “The Piano Lesson”) qui ont été choisis.

Himesh Patel et Danielle Deadwyler

Pour le moment, Ryan Coogler a écrit, réalisé et produit le pilote de la nouvelle création X-Files, et en sera le producteur exécutif, avec Jennifer Yale aux manettes de l'écriture des épisodes. La date de diffusion n'a pas encore été précisée mais on trépigne d’impatience.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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