Numéro 1 sur Disney+, cette série de vampires en 8 épisodes fait pourtant peu parler d'elle

Halloween approche et c’est peut-être déjà le moment de choisir une série pour l’occasion. Cela tombe bien, l’une d’elles rencontre un beau succès à travers le monde.

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Extrait tiré de City of Blood sur Disney+

Alors que cette série réservée aux adultes se classe numéro 1 dans 56 pays sur Netflix, en voici une autre qui devrait plaire aux passionnés d’horreur et de science-fiction.

Un mélange des genres

En effet, la série qu’on vous propose aujourd’hui ne fait pas autant parler que The Gentlemen ou Lanterns. Pourtant, elle aussi attire les spectateurs par millions. Fort de son succès, elle devient ainsi la série la plus regardée de Disney+ à l’heure actuelle. En France, elle se classe deuxième du Top 10 et fascine les spectateurs.

Est-ce grâce à la présence de vampires, genre qui a fait les beaux jours du cinéma il y a une quinzaine d’années ? Si vous aimez le mélange des genres, alors vous allez sûrement aimer City of Blood.

Une mini-série dystopique avec des vampires

Extrait tiré de City of Blood sur Disney+Crédit photo : Disney+

Une fois n’est pas coutume, la série à succès nous vient d’Allemagne. Elle prouve qu’il n’y a pas que les Américains qui peuvent sortir des séries ambitieuses avec thèmes d’actualité. Voici le pitch de City of Blood renseigné par son diffuseur.

« Berlin, une ville-État qui chancelle. Tandis qu’une poignée de privilégiés vivent à l’abri d’un dôme climatisé, les plus pauvres survivent tant bien que mal dans un monde ravagé par la chaleur, la corruption et le crime. Après des années sans nouvelles, Bea et Phoebe se retrouvent et découvrent un terrible secret : des vampires cherchent à prendre le pouvoir et le sang est devenu la nouvelle monnaie de la ville ».

La suite après cette vidéo

Les spectateurs dévorent City of Blood sur Disney+

Extrait tiré de City of Blood sur Disney+

Crédit photo : Disney+

L’histoire est prometteuse et garantit autant des moments de frousse que d’action et d’émotions. Les spectateurs ont beaucoup aimé, comme le laissent entendre leurs avis sur Imdb.

« La qualité de production et la photographie sont très bonnes et les interprétations aussi » ; « La série est réussie à presque tous les égards » ; « Après un début un peu lent, j'ai complètement accroché. Je recommande vivement ! » ; « City of Blood repose sur un concept intéressant et, dans l'ensemble, j'ai apprécié la série », peut-on lire.

Si vous aussi vous voulez dévorer les huit épisodes de City of Blood, rendez-vous sur Disney+.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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