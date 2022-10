Star Wars : voici comment regarder tous les films et les séries pour avoir l'histoire dans l'ordre chronologique

Avec la fin de la saison 1 d'Obi-Wan Kenobi cette année et l'arrivée de nouveaux films et séries télévisées Star Wars, c'est le moment idéal pour se replonger dans l’univers de la saga culte.

Crédit : Lucasfilm / 20th Century Fox

De nombreuses séries Star Wars, nouvelles et anciennes, sont en préparation, notamment la saison 3 de « The Mandalorian », la saison 2 de « The Bad Batch », une série sur Ahsoka Tano et bien d'autres ! Mais qu'en est-il de tous les contenus Star Wars déjà existants et comment les regarder dans l'ordre où ils doivent être vus ? Grâce au classement que vous allez découvrir ci-dessous, l’ordre des Star Wars n’aura plus aucun secret pour vous.

Comment regarder les Star Wars ?

Vous avez certainement entendu dire qu’il était difficile de savoir par quel film commencer pour se lancer dans Star Wars, eh bien n'ayez crainte ! Nous avons établi une liste par ordre chronologique de tous les films et séries de la saga déjà disponibles sur les écrans. À noter que maintenant que tous ces titres sont disponibles en streaming sur la plateforme Disney+, cela n'a jamais été aussi facile de s’y mettre.

Films et séries Star Wars par ordre chronologique :

« Star Wars Episode I : La Menace fantôme » (film, 1999)

« Star Wars Episode II : L'Attaque des Clones » (film, 2002)

« Star Wars : La Guerre des clones » (série animée, 2003-2005)

« Star Wars : La Guerre des clones » (film, 2008)

« Star Wars : La Guerre des clones » (série animée, 2008-2020)

« Star Wars Episode III : La Revanche des Sith » (film, 2005)

« Star Wars : The Bad Batch » (série animée, 2021-présent)

« Solo : A Star Wars Story » (film, 2018)

« Obi-Wan Kenobi » (série, 2022)

« Star Wars Rebels » (série animée, 2014-2018)

« Star Wars : Andor » (sérié diffusée depuis septembre 2022)

« Rogue One : A Star Wars Story » (film, 2016)

« Star Wars Episode IV : Un Nouvel Espoir » (film, 1977)

« Star Wars Episode V : L'Empire contre-attaque » (film, 1980)

«Star Wars Episode VI : Le retour du Jedi» (Film, 1983)

« Star Wars : The Mandalorian » (série, 2019-présent)

« Le Livre de Boba Fett » (série, 2021)

« Star Wars : Resistance » (série animée, 2018-2019)

« Star Wars Episode VII : Le Réveil de la Force » (film, 2015)

« Star Wars Episode VIII : Les Derniers Jedi » (film, 2017)

« Star Wars Episode IX : L'ascension de Skywalker » (film, 2019)

« Star Wars : Visions » (série animée, 2021)