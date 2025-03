« Bouleversante » : voici la terrible histoire vraie à l'origine de « Toxic Town », la série qui cartonne sur Netflix

La série Netflix « Toxic Town », aussi captivante que révoltante, est inspirée d'une véritable histoire qui a secoué le Royaume-Uni, il y a plus de 25 ans. Attention, cet article révèle des éléments clés de l'intrigue.

C'est la série du moment !

Disponible sur Netflix depuis le 27 février, « Toxic Town » n'en finit plus de cartonner sur la célèbre plateforme de streaming. Il faut dire que cette fiction britannique nous plonge au cœur d'un scandale sanitaire sans précédent qu'une poignée de mères de famille courageuses tente de révéler à la face du monde.

Servie par un casting 5 étoiles, avec notamment Aimee Lou Wood (« Sex Education »), Jodie Whittaker (« Broadchurch »), Joe Dempsie (« Skins » et « Game of Thrones ») ou encore Robert Carlyle (« The Full Monty » et « Trainspotting »), cette mini-série de 4 épisodes (notée 7,7/10 sur le site de référence IMDb) s'avère à la fois captivante et révoltante. Et le fait qu'elle s'inspire grandement de faits réels y est certainement pour beaucoup.

Toxic Town inspirée d'une historie vraie

Il n'aura en effet pas échappé aux téléspectateurs que « Toxic Town » est inspirée d'une histoire vraie qui a suscité un véritable tollé outre-Manche, choquant profondément les Britanniques, il y a quelques années. Cette affaire dramatique porte un nom : « Les 18 de Corby » qui fait référence à ces enfants, nés entre 1995 et 1996, sans mains, sans doigts ou avec des malformations des avant-bras.

Tout commence dans la deuxième moitié des années 1990 lorsque des mères de familles, habitant la ville ouvrière de Corby (Northamptonshire), au centre de l'Angleterre, comprennent que les malformations congénitales, dont souffrent leurs enfants, sont liées aux poussières toxiques qu'elles ont inhalées durant leur grossesse.

À cette époque, cette cité industrielle de Corby, autrefois bastion de la sidérurgie, est en pleine mutation suite aux fermetures des aciéries locales du groupe « British Steel ». Pour réhabiliter rapidement les sites abandonnés et pollués, les autorités locales entament alors un vaste chantier en déplaçant plusieurs tonnes de déchets toxiques, au mépris de toutes règles de sécurité, sans s'embarrasser des obligations sanitaires, faisant ainsi courir un grave danger aux populations locales. Sans le savoir, ces dernières vont être intoxiquées par cette pollution aux métaux lourds durant de longs mois.

Crédit photo : Netflix

Hélas, ce sont les femmes enceintes de la commune qui en paieront le prix en donnant naissance à des enfants souffrant de graves malformations, provoquées par l'inhalation de poussières toxiques. Aidées par un avocat épris de justice, ces jeunes mamans courageuses vont alors s'unir et poursuivre la municipalité de Corby. Une longue bataille judiciaire qui va durer des années.

C'est ce combat, mené par des mères de famille combatives et touchantes, qui est retranscrit avec justesse dans cette série, dont l'histoire n'est pas sans rappeler celle ayant inspiré le film « Erin Brockovich » (avec Julia Roberts), sorti en 1993.

Porté par le duo Aimee Lou Wood-Jodie Whittaker, toutes deux formidables à l'écran, « Toxic Town » est un drame bouleversant de sincérité. Beaucoup d'internautes qui l'ont déjà regardée ont d'ailleurs fait part de leur émotion, affirmant avoir eu « le cœur brisé » ou avoir fini « en larmes » après leur visionnage. D'autres l'ont également qualifiée de « bouleversante » et de « nécessaire ».

Alors n'attendez plus, foncez découvrir cette série prenante qui se dévore en une soirée.

Crédit photo : Netflix