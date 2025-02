En 24 heures seulement, cette série «magistrale» devient N°1 sur Netflix et laisse les spectateurs «scotchés à leur fauteuil»

Chaque semaine, le classement Netflix des séries les plus regardées sur la plateforme est chamboulé. Cette semaine, c’est encore le cas avec un thriller qui a écrasé la concurrence en 24 heures seulement.

Quelque soit la période de l’année, Netflix sait comment faire plaisir à ses abonnés. En ce mois de février, la plateforme de streaming vient de dégainer du lourd. Après cette série policière britannique que les spectateurs dévorent en une après-midi ou bien ce thriller suédois haletant, découvrez sans plus attendre Zero Day.

Netflix est champion en la matière quand il s’agit de proposer des séries où suspens et mystère se mêlent à l’intrigue. Les spectateurs en sont très friands au point, souvent, d’en devenir accros. Cela tombe bien, puisque Zero Day coche toutes ces cases et bien plus encore, comme vous pouvez le constater en lisant le résumé alléchant :

Après une cyberattaque d’envergure ayant causé la mort de 3402 personnes dans des accidents de voiture, de train ou d’avion, un ancien président des États-Unis, George Mullen, est rappelé afin de trouver le coupable. Bien évidemment, son parcours sera semé d’embûches alors qu’il tombera sur un « vaste réseau de mensonges et de complots ».

Les spectateurs conquis par Zero Day malgré un faible score sur Rotten Tomatoes

Crédit photo : Netflix

Pour incarner cette histoire qui a passionné les spectateurs, Zero Day a fait appel à des acteurs de talent comme la star Robert De Niro dont c’est ici le premier rôle dans une série en soixante ans de carrière. Il est bien accompagné par Angela Bassett (Black Panther, 9-1-1), Jesse Plemons (Breaking Bad, Civil War) et Lizzy Caplan (True Blood, Castle Rock).

Grâce à son intrigue et son casting cinq étoiles, Zero Day est parvenu à se classer numéro 1 des séries Netflix, 24 heures seulement après sa mise en ligne le jeudi 20 février. Ainsi, la série détrône les cartons American Murder : Gabby Petito et Cassandra.

Zero Day ne s’arrête pas à ça. Elle se classe première dans 48 pays dans le monde dont la France malgré un faible score de 48% sur Rotten Tomatoes. Sur Allociné, les internautes admettent que le scénario est parfois tiré par les cheveux mais que la série se suit aisément malgré tout.