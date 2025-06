Plébiscitée par les abonnés de Netflix, cette série culte annulée pourrait revenir avec... 3 films !

Annulée il y a cinq ans après seulement deux saisons, une série culte de Netflix regrettée par les abonnés pourrait finalement connaître plusieurs suites sous forme de films.

Voilà une nouvelle qu’on n’attendait plus ! Le monde des séries peut parfois être impitoyable lorsque certains shows sont annulés malgré l’adoration qu’ils peuvent susciter chez téléspectateurs. En 2020, les abonnés de Netflix étaient déçus d’apprendre l’annulation de la série Mindhunter, après seulement deux saisons.

Produite par David Fincher et Charlize Theron, la série nous plongeait dans les prémices du profilage des tueurs en série aux États-Unis, décortiquant la personnalité des serial killers les plus sombres comme Edmund Kemper, Richard Speck ou encore Charles Manson. L’intrigue, sous fond de thriller psychologique, et le casting talentueux avaient conquis les abonnés de Netflix.

Quand la série a été annulée, de nombreux abonnés se sont mobilisés pour réclamer une troisième saison, notamment à travers une pétition. Netflix avait justifié cette annulation à cause d’une audience trop faible par rapport au coût de production de la série.

Cependant, il semblerait que l’univers de Mindhunter revienne bientôt sur les écrans. Dans une interview accordée à CBR, le comédien Holt McCallany, interprète du personnage de l’agent spécial du FBI Bill Tench, a évoqué un potentiel retour de Mindhunter.

Trois films pour conclure Mindhunter ?

Il a notamment confié que David Fincher, connu pour ses films cultes comme Seven et Zodiac, entre autres, serait en train de plancher sur une suite de la série, sous forme de films. Selon lui, il y aurait même 3 films en cours d’écriture :

« Il m’a reçu dans son bureau il y a quelques mois, et il m’a dit qu’il y avait une chance que Mindhunter revienne sous la forme de trois films, de 2 heures chacun. Mais je pense que c’est juste une possibilité. Je sais que des scénaristes travaillent actuellement sur le sujet, mais vous savez, David doit absolument être convaincu par les scripts. »

Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue et qui a ressuscitée l’engouement autour de la série alors que les fans commençaient à faire leur deuil. Si David Fincher tient vraiment à faire renaître Mindhunter, les fans de la série devront certainement prendre leur mal en patience.