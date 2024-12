Cyril Hanouna annonce que TPMP continuera d'être diffusée malgré la fin de C8 sur la TNT

Alors que l’Arcom a annoncé que la chaîne C8 ne ferait plus partie de la TNT, Cyril Hanouna a récemment affirmé que son émission Touche pas à mon poste continuerait d’être diffusée.

Le 9 juillet dernier, l’Arcom a pris une grosse décision en annonçant l’arrêt de la chaîne C8, qui ne sera plus diffusée sur la TNT, annulant donc toutes les émissions présentées par Cyril Hanouna. Si l’Arcom a pris cette décision, c’est à cause des nombreux dérapages de l’animateur. Entre happenings humiliants, séquences dérangeantes et insultes, la chaîne a été mise en demeure plusieurs fois et condamnée à payer des millions d’euros.

Crédit photo : C8

Suite à la diffusion de l’Arcom, Cyril Hanouna et ses émissions ne sont plus diffusés sur la TNT. Cependant, l’animateur n’a pas dit son dernier mot.

TPMP va continuer

Le 11 décembre dernier, Cyril Hanouna a annoncé sur le plateau de TPMP que l’émission continuerait malgré l’arrêt de C8. Selon ses dires, il sera donc toujours possible de voir le talk-show en dehors de la TNT.

“Sachez que le 27 février, on arrêtera TPMP… le temps d’un week-end, pour reprendre le 3 mars. Si vous aviez prévu de partir en vacances, annulez ! La TNT va sombrer, malheureusement, avec des chaînes pourries qui arrivent, on ne va pas se mentir. Ça me fait de la peine, mais nous les chéris, on sera déjà loin”, a annoncé l’animateur sous les applaudissements du public.

L’équipe et les collaborateurs de Cyril Hanouna seront toujours présents. Si cette annonce rassure les fans de l’émission, on ne sait pas encore comment ni via quel canal TPMP sera diffusé. Pour le savoir, Cyril Hanouna serait en discussion avec “les grands patrons” et pourrait intégrer Canal+. En plus de cela, l’animateur serait en train de monter un projet important. Affaire à suivre…