DALS : Voici la condition imposée par Claude Dartois pour participer à l'émission

Si Claude Dartois a confirmé qu’il allait participer à Danse avec les stars, il a avoué avoir imposé une condition pour sa participation dans l’émission.

Il ne reste plus que quelques semaines avant de découvrir la nouvelle saison de Danse avec les stars. Pour faire patienter les téléspectateurs, la production a déjà dévoilé quelques informations. Alors que le danseur professionnel Anthony Colette a annoncé avoir été viré du programme, on en sait un peu plus sur les personnalités qui fouleront le parquet cette année.

Aux côtés des danseurs professionnels de l’émission, on retrouvera Florent Manaudou, Charlotte de Turkheim, Adil Rami, Julie Zenatti, l’ancienne Miss France Eve Gilles, Frank Leboeuf ou encore l’académicienne Lenie Vacher. Une actrice trisomique qui a joué dans le film “Un p’tit truc en plus” sera également présente, tout comme Claude Dartois, aventurier emblématique de Koh-Lanta.

Mais si Claude a accepté de participer à Danse avec les stars, il a imposé sa condition, sans laquelle il n’aurait pas participé à l’aventure.

La condition de Claude dans DALS

Claude Dartois sera candidat à condition qu’il ne reste pas éloigné de sa famille trop longtemps. En effet, Claude vit dans le sud de la France avec sa femme et ses deux enfants. S’il s’était plié aux règles de l’émission, il aurait dû rester à Paris pendant des semaines entières pour les répétitions. Une obligation que le père de famille ne pouvait pas se permettre.

Pour répéter, la danseuse qui accompagnera Claude devra donc se déplacer jusque chez lui, dans le sud de la France, chaque début de semaine.

“C’est vrai que j’ai imposé de ne pas quitter ma famille trop longtemps, donc j’espère que de son côté, elle n’a pas d’enfants ou qu’elle ne va pas devoir se sacrifier pour moi. Je ne me voyais pas toute la semaine à Paris et ne pas trop voir mes enfants. Donc lundi, mardi, mercredi, je suis dans le sud, je viens le jeudi, le vendredi et le samedi, et je reviens dimanche chez moi. Sans cette condition, je ne l’aurais pas fait”, a confié Claude à Voici.

Une chose est sûre : le programme risque d’être chargé pour ce duo. Il faudra patienter encore quelques jours avant le retour tant attendu de Danse avec les stars, dont la première émission sera diffusée le vendredi 7 février sur TF1.