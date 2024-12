Pourquoi le gagnant de Koh-Lanta, Thibault, ne récupérera pas tout l'argent auquel il a droit ?

Ce mardi 3 décembre, Thibault a été élu grand gagnant de “Koh-Lanta : la tribu maudite”. Cependant, il ne profitera pas de l’intégralité des 100 000 euros promis au vainqueur, et ce pour une bonne cause.

La saison de “Koh-Lanta, la tribu maudite” s’est achevée ce mardi 3 décembre. Cette édition a été riche en émotions : un candidat a réussi à intégrer l'aventure après avoir postulé pendant 23 ans, une aventurière a battu un triste record sur place tandis qu'une autre a reproché à l'émission de l'avoir coupée au montage.

Après avoir assisté à l’épreuve mythique des poteaux, remportée par Charlotte, les téléspectateurs ont revu les candidats lors de la cérémonie en direct sur le plateau de TF1 ce mardi 3 décembre. À la fin de l’émission, le grand vainqueur de la saison a été dévoilé suite à l’ultime vote du jury final, et ce n’est autre que Thibault.

Crédit photo : TF1

Comme promis, l’aventurier a remporté la très belle somme de 100 000 euros promise au vainqueur. Avec cet argent, l’agriculteur a confié qu’il allait partir en voyage avec ses deux petites filles et se tourner vers l’agro-tourisme. Cependant, Thibault ne profitera pas de l’intégralité de ses 100 000 euros. Voici pourquoi.

Le combat de Charlotte

Face à Thibault se trouvait Charlotte. Si elle avait remporté Koh-Lanta et les 100 000 euros, la jeune femme belge souhaitait les utiliser pour mener à bien différents projets.

“Soit aider l’association pour laquelle je travaille parce que c’est une association formidable dans l’aide à la jeunesse. Soit j’aimerais, un peu égoïstement, créer mon association, pour aider les jeunes qui ont fait des délits. Il y a moyen de les faire remonter la pente. Et également aider les MENA, les mineurs étrangers non accompagnés qui ont quitté leur famille, qui n’ont plus rien, qui arrivent en Belgique dans les terres qu’ils ne connaissent pas. Le but, c’est partager… Et aller au restaurant avec ma maman !” a-t-elle confié à Denis Brogniart.

Crédit photo : TF1

En effet, depuis plusieurs années, Charlotte mène des collectes de dons pour aider son association et promouvoir l’aide à la jeunesse.

“Me faire gagner, ce n’est pas forcément me faire gagner moi. C’est aussi faire gagner tout ce que j’ai derrière et ce pour quoi je me bats depuis plusieurs années maintenant”, a-t-elle déclaré.

Un geste généreux

En entendant cela, Thibault a décidé de verser une partie de son argent à l’association de Charlotte, d’après des propos accordés à Télé-Loisirs au lendemain de sa victoire.

“Je ferai un geste. Je voudrais d’abord quand même investir dans mes projets personnels et essayer de dégager un petit fonds pour marquer le coup auprès de Charlotte. Elle défend une belle association, elle fait preuve de beaucoup de courage. Je marquerai le coup en versant une somme et, si c’est possible, faire des actions caritatives pour donner de la visibilité à son association qui a besoin d’être soutenue. Je lui ai dit en privé. Elle avait mentionné qu’elle préférait que je donne quelque chose pour son association plutôt qu’à elle personnellement. Elle a le coeur sur la main, je trouve ça beau”, a-t-il confié.

Un beau geste de solidarité pour ces aventuriers qui ont marqué cette saison de Koh-Lanta.