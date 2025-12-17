Danse avec les stars : l'influenceuse et animatrice Juju Fitcats rejoint le casting

Alors que le casting de la prochaine saison de “Danse avec les stars” se dévoile peu à peu, un nouveau nom a été révélé : il s’agit de celui de Juju Fitcats, influenceuse et animatrice.

La prochaine saison de “Danse avec les stars” est très attendue par les fans et commencera dès le 7 février prochain. Pour faire patienter les passionnés de danse, les noms des candidats qui participeront à l’émission se dévoilent peu à peu.

Il y a quelques semaines, les premiers noms des célébrités qui participeront à l’émission ont été dévoilés. On retrouvera l’animateur Stéphane Bern, la championne de natation Laure Manaudou, Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, mais aussi Julien Lieb et Emma, deux artistes révélés dans la “Star Academy”.

En plus de cela, un acteur international mondialement connu foulera le parquet de “Danse avec les stars”. Il s’agit de Ian Ziering, une star des années 90 qui a joué dans “Beverly Hills 90210”, un rôle qui a propulsé sa carrière d’acteur.

Juju Fitcats intègre “Danse avec les stars”

Pour l’instant, on ne sait toujours pas si Lena Situations va rejoindre “Danse avec les stars” cette année. Cependant, une autre influenceuse sera présente, selon des informations révélées par Le Parisien. Il s’agit de Juju Fitcats, de son vrai nom Justine Becattini. En publiant du contenu musculation, sport et lifestyle sur les réseaux sociaux, elle a acquis une grande notoriété et est désormais suivie par 3,3 millions d’abonnés sur Instagram. Elle s’est également mariée avec TiboInShape, premier youtubeur de France.

Si Juju Fitcats est connue pour sa présence sur les réseaux sociaux, elle est également animatrice puisqu’elle présente plusieurs émissions sur M6. Elle anime la deuxième partie de soirée de “La France a un incroyable talent” ainsi que “Les Traîtres” et “99 à battre” aux côtés d’Eric Antoine.

“Un rêve d’enfant”

Cette passionnée de sport et de musculation va devoir se révéler dans un tout autre domaine en foulant le parquet de l’émission.

“J’ai été bercée par Danse avec les stars. C’est un rêve d’enfant de faire un jour l’émission”, a-t-elle confié à Gala.

Il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de découvrir les qualités de danseuse de Juju Fitcats, son partenaire de danse ainsi que les autres personnalités qui rejoindront le casting.