Lord Voldemort pourrait être joué par une femme dans la série télévisée Harry Potter !

Le projet de série télévisée Harry Potter par HBO fait régulièrement parler de lui, attendu par des hordes de fans intrigués, et impatients de découvrir les nouveaux visages de leurs personnages favoris. Parmi ces derniers, l'antagoniste principal de la saga suscite bien des questionnements. Aux dernières nouvelles, il se pourrait bien que le rôle de Lord Voldemort soit interprété par une femme.

« Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom » pourrait-il devenir « Celle » dans l'adaptation télévisuelle de Harry Potter par HBO ? C'est ce qu'a déclaré Daniel Richtman sur son compte X. L'homme, qui affirme par ailleurs sur sa page être spécialisé dans les « news, scoops, articles », évoque ainsi la possibilité d'un Voldemort campé par une actrice, puisque ce sont aussi bien des femmes que des hommes qui passeraient en ce moment des auditions pour le rôle.

Entre rumeurs et envies de fans

Rappelons que, dernièrement, de nombreuses rumeurs faisaient état d'un Voldemort interprété par Cillian Murphy. L'acteur de 28 jours plus tard ou Peaky Blinders avait d'ailleurs fini par les démentir face à l'insistance des fans, désireux de le voir succéder à Ralph Fiennes.

Alors que le casting principal de la série se dévoile progressivement, l'identité du talent qui donnera vie à « Vous-Savez-Qui » demeure un mystère total, impliquant une prudence nécessaire au regard des supputations.

Un casting qui s'étoffe de jour en jour

Parmi les noms déjà officiellement confirmés figurent ceux de Nick Frost en Hagrid, John Lithgow, l'inoubliable Arthur Mitchell de Dexter, pour Dumbledore. Paapa Essiedu prêtera quant à lui ses traits à Severus Rogue.

Les jeunes Dominic McLaughlin, Arabella Stanton, et Alastair Stout seront respectivement Harry Potter, Hermione Granger, et Ron Weasley.

Pour l'heure, la série Harry Potter est attendue pour 2027, mais n'a pas encore de date de diffusion arrêtée.