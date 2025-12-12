Danse avec les stars : un acteur international mondialement connu, star des années 90, rejoint le casting

Danse avec les stars

Après l’annonce des premiers participants à la nouvelle saison de “Danse avec les stars”, TF1 a dévoilé qu’un acteur mondialement connu va rejoindre le casting. Découvrez de qui il s’agit.

La prochaine saison de “Danse avec les stars” approche et le casting se révèle peu à peu. Les premiers noms des célébrités qui participeront à l’émission ont été dévoilés par TF1. Parmi eux, on retrouve l’animateur Stéphane Bern, la championne de natation Laure Manaudou mais aussi Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.

On devrait également retrouver Julien Lieb et Emma, révélés dans la “Star Academy”, ainsi que le comédien Gilles Lellouche et Anny Dupery. Pour le moment, la rumeur concernant la participation de Lena Situations n’a pas été confirmée.

Un acteur international

En plus de ces personnalités, une autre star a été dévoilée par TF1 ce mardi 9 décembre. Il s’agit d’un acteur international connu dans le monde entier qui a joué dans une série culte des années 90 : Ian Ziering.

Cet acteur a incarné Steve Sanders, l’un des personnages principaux de la série “Beverly Hills 90210, un rôle qui a propulsé sa carrière d’acteur.

“En 1990, Ian Ziering accède à une notoriété mondiale en interprétant Steve Sanders, l’un des personnages principaux de la série culte Beverly Hills 90210. Ce rôle, qui a marqué toute une génération, a propulsé sa carrière sur la scène internationale. Au fil des années, Ian Ziering a construit une carrière éclectique au cinéma et à la télévision”, a indiqué TF1 dans un communiqué relayé par Télé Star.

Un challenge pour l’acteur

Comme l’indique People, Ian Ziering a aussi joué dans des téléfilms, des long-métrages et d’autres séries comme les “Experts Manhattan” ou “Melrose Place”. En 2010, il a fait son grand retour après une pause en jouant dans “Sharknado”, une saga dans laquelle il joue le personnage de Fin Shepard.

Aujourd’hui âgé de 61 ans, cet acteur emblématique va devoir faire ses preuves sur le parquet de “Danse avec les stars” aux côtés d’autres célébrités.

