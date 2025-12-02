DALS 2026 : les noms des célébrités qui participeront à l'émission cette année révélés par TF1

Après la victoire de la chanteuse Lénie l’année dernière, quels artistes participeront à l’émission “Danse avec les stars” cette année ? Les premiers noms ont été révélés.

“Danse avec les stars” est un programme phare attendu chaque année avec impatience par les fans de danse. L’année dernière, l’émission a été remportée par la chanteuse Lénie. Mais qui foulera le parquet cette année ?

Crédit photo : TF1

Les premiers noms des personnalités qui participeront à la 15ème saison de “Danse avec les stars” ont été révélés. Pour le moment, cinq célébrités ont été dévoilées. Alors, votre star préférée en fait-elle partie ?

Une Miss France en compétition

Parmi les candidats qui devraient apprendre les danses de salon, on retrouve Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025. Si la jeune femme a été victime de cyberharcèlement pendant son règne de Miss, elle compte bien prendre sa revanche sur le parquet de “Danse avec les stars”.

Crédit photo : ABACA

Angélique Angarni-Filopon n’est pas la seule Miss à participer à l’émission. L’année dernière, Eve Gilles, Miss France 2024, avait foulé le parquet et s’était notamment confiée sur la maladie génétique rare dont elle est atteinte. L’émission a également vu Diane Leyre, Vaimalama Chaves, Sylvie Tellier, Laury Thilleman, Amandine Petit et Elodie Gossuin se succéder. Selon Gala, parmi ces candidates, seule Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, s’était hissée dans le haut de la compétition en arrivant deuxième.

Une championne olympique

Une grande sportive va également participer à “Danse avec les stars” cette année. Il s’agit de Laure Manaudou, l’une des plus grandes championnes de natation au monde avec ses 127 médailles, dont 86 en or. Son frère, Florent Manaudou, a quant à lui atteint la finale de DALS l’année dernière, face à Lénie.

Selon des précisions apportées par Le Parisien, qui suit des annonces faites par le blogueur Clément Garin sur son compte X, on pourrait également voir cette année l’animateur Stéphane Bern, le comédien Gilles Lellouche ou encore l’actrice de 78 ans Anny Dupery. Il faudra faire preuve d’un peu de patience pour voir si l’identité de ces participants est confirmée, et découvrir les autres candidats.