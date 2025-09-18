Jean-Marie Bigard dérape chez Cyril Hanouna et insulte une ministre en direct, provoquant un énorme malaise

L'humoriste Jean-Marie Bigard

La nouvelle émission de Cyril Hanouna, sur W9,a été marqué par un dérapage de Jean-Marie Bigard.

On ne présente plus Jean-Marie Bigard et son franc-parler, que certains qualifient volontiers de vulgaire.

Réputé pour son côté brut de décoffrage, humoriste vient une nouvelle fois de faire montre de son « tact légendaire », qui a fait sa réputation, en insultant... une élue en plein direct, dans la nouvelle émission de Cyril Hanouna.

Un dérapage qui en choqué plus d'un, à commencer par le présentateur « himself.

L'humoriste Jean-Marie BigardCrédit photo : capture d'écran

Jean-Marie Bigard insulte Aurore Bergé en direct

Invité sur le plateau de « Tout beau, tout n9uf » ce mardi 16 septembre 2025 sur W9, Jean-Marie Bigard, âgé de 71 ans, est sorti de ses gonds lors d'un débat avec l'influenceur et acteur pornographique AD Laurent, recruté comme chroniqueur de l'émission. Alors que ce dernier évoquait en effet le litige qui l'oppose à l'ancienne ministre, Aurore Bergé - à l'origine de la suppression de son compte TikTok -, l'humoriste s'est montré insultant envers celle qui est également députée des Yvelines.

« Madame Bergé, je pense, a un réel problème avec moi. Je pense que c'est totalement à charge contre moi », a d'abord déclaré l'influenceur avant d'être coupé par Jean-Marie Bigard, qui a alors lancé un cinglant et déroutant « Elle a envie de B****», en parlant de l'élue.

Une remarque vulgaire qui a décontenancé le plateau et poussé Cyril Hanouna à prendre la défense de la ministre. « Ah non (...) en plus c'est une amie Aurore Bergé, en vrai, elle est hyper sympa (...) Aurore, pour le coup, c'est un amour », a ainsi répondu l'animateur. « Cette blague-là ne serait pas passée si c'était un mec qui était ministre, sois honnête », a surenchéri Laurent Fontaine, présent également.

La discussion a repris son cours avant que Jean-Marie Bigard ne coupe, une nouvelle fois, la parole à AD Laurent.

« Je n'ai rien contre cette connasse » a-t-il alors asséné, provoquant un malaise palpable.

« Jean-Marie, tu ne peux pas dire ça », lui a rétorqué Valérie Bénaïm, manifestement agacée. 

Quelques minutes plus tôt, Jean-Marie Bigard avait déjà tenu des propos douteux en évoquant son éviction des « Grosses Têtes », l'émission culte de RTL, présentée par Laurent Ruquier. « Si je te montre ma bi**, tu vas pleurer », avait-il notamment lancé en s'adressant à Cyril Hanouna.

Des paroles crues et fidèles à sa réputation...

