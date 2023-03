TPMP : exaspéré, Cyril Hanouna demande à l'un de ses chroniqueurs de quitter le plateau

Lors d’une émission de Touche pas à mon poste diffusée ce vendredi 17 mars sur C8, Cyril Hanouna a été tellement exaspéré par l’un de ses chroniqueurs qu’il lui a demandé de quitter le plateau.

Chaque soir, Cyril Hanouna aborde des thèmes d’actualité dans son émission Touche pas à mon poste, diffusée sur C8. Il est entouré d’une bande de chroniqueurs, et si certains viennent quelques jours par semaine, d’autres sont là quotidiennement. C’est le cas de Guillaume Genton, qui se fait beaucoup remarquer à chacun de ses passages dans l’émission, et dont le comportement agace de plus en plus.

Crédit photo : C8

Ce vendredi 17 mars, Guillaume Genton a de nouveau dérapé, ce qui n’a pas manqué d’agacer Cyril Hanouna. Ce dernier abordait le thème de l’amitié et effectuait un tour de table, demandant à ses chroniqueurs combien ils avaient d’amis dans la vie. Valérie Bénaïm et Géraldine Maillet ont toutes les deux affirmé qu’elles avaient six amis sur qui elles pouvaient compter. Raymond Aabou a déclaré qu’il avait un noyau d’amis dont il est très proche depuis 43 ans.

Un dérapage de Guillaume Genton

Quand est venu son tour, Guillaume Genton a déclaré qu’il “venait de la street”, et que c’était le cas de tous ses amis. Sa réponse a fait tiquer Cyril Hanouna qui lui a répondu : “Je ne peux plus te blairer.” Une remarque qui a fait rire le public présent dans l’émission.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Quelques minutes plus tard, Stéphane Gasparini était invité dans l’émission et donnait des astuces sur les amitiés. Guillaume Genton lui a alors demandé comment il pouvait devenir ami avec quelqu'un qui ne voulait pas de lui. Cette question n'était pas anodine puisqu'elle avait un sous-entendu sexuel, que le chroniqueur n'a pas cherché à cacher.

"Ne pas jouer un rôle"



Les conseils pour se faire des amis avec le coach de vie Stéphane Gasparini ?? #6A7OAT #TPMP pic.twitter.com/sapdHMK6za — TPMP (@TPMP) March 17, 2023

Un dérapage que Cyril Hanouna n’a pas du tout apprécié puisqu’il lui a lancé : “Tu me dégoûtes ! Et je ne suis pas le seul”, tout en demandant au chroniqueur de quitter le plateau.