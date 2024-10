Koh-Lanta : Denis Brogniart annonce la mort d'une personne emblématique de l'émission, les candidats en deuil

Dans la nuit du 18 au 19 octobre, Denis Brogniart a pris la parole sur son compte Instagram pour annoncer la mort d’une personne emblématique de Koh-Lanta. Une disparition qui a bouleversé de nombreux candidats.

Si Koh-Lanta est une émission d’aventure, de survie et d’épreuves physiques, c’est aussi une grande famille. Chaque saison, les aventuriers qui vivent dans des conditions extrêmes tissent des liens très forts, à tel point que certains finissent en couple. Bien que la stratégie se mêle au jeu et provoque parfois de grandes déceptions, les aventuriers sont tous unis par le fait d’avoir partagé une grande aventure.

Crédit photo : TF1

Alors quand un membre de Koh-Lanta décède, tout le monde est affecté. Dans la nuit du 18 au 19 octobre, Denis Brogniart a partagé une triste nouvelle sur son compte Instagram puisqu’une personne emblématique de l’émission est décédée il y a quelques jours.

Avec une profonde tristesse, Denis Brogniart a annoncé la mort de Stéphane Rauch, un caméraman emblématique de Koh-Lanta. Dans son post Instagram, l’animateur a publié une photo de son ami et a rédigé quelques mots, en hommage.

“Il était un compagnon de route précieux, un complice de plus de 20 ans sur Koh-Lanta. On se comprenait en un regard, on partageait la même passion pour ce programme. Il était un homme fidèle, d’une grande honnêteté, un caméraman hors pair, infatigable, un mec que j’aimais, dur au mal, fort en gueule, avec une putain de personnalité, un physique, une gouaille, des convictions, le tout teinté de douceur et de tendresse. Je lui disais souvent : ‘Avec toi, j’irais au bout du monde’”, a rédigé Denis Brogniart.