Koh-Lanta : un aventurier emblématique de l'émission est décédé

Ce jeudi 28 août, un ancien candidat emblématique de Koh-Lanta est décédé, selon une annonce faite par sa famille sur les réseaux sociaux.

Au fil des saisons, les candidats se succèdent dans Koh-Lanta, et ils sont tous plus différents les uns que les autres. Mais certains ont marqué l’aventure et sont entrés dans le cœur des téléspectateurs. Parmi eux, il existe un aventurier emblématique qui a marqué l’émission mais qui est malheureusement décédé il y a quelques jours.

Il s’agit de Gérard Icardi, surnommé Gégé. L’ancien aventurier est décédé ce jeudi 28 août à l’âge de 79 ans, selon une annonce faite par son fils François sur Facebook.

“Bonjour à tous ceux qui l’ont connu, j’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il nous a quittés cette nuit”, a-t-il écrit sur le réseau social.

Un candidat emblématique

Gérard Icardi avait participé à la onzième saison de Koh-Lanta, diffusée en 2011. Cette dernière se déroulait en Indonésie, dans l’archipel de Raja Ampat. À l’époque, Gérard avait 65 ans lors de sa participation et était gérant d’un parc animalier dans l’Eure, selon des informations rapportées par Le Parisien.

Crédit photo : TF1

Bien qu’il ait appris à nager un mois avant le début du jeu, Gérard avait pénalisé son équipe à plusieurs reprises et a rapidement été éliminé. Pourtant, le soixantenaire avait de fortes compétences en bricolage. Par la suite, le candidat a également participé à l’émission “Splash, le grand plongeon” sur TF1, et est allé loin dans la compétition.

En 2015, Gérard Icardi a été au coeur d’une vive polémique puisqu’il a été accusé d’abus sexuels sur mineurs. Selon PurePeople, bien qu’il ait toujours nié les faits et ait porté plainte à son tour pour diffamation, il a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Des hommages

À l’annonce de sa mort, les hommages se sont succédés. C’est notamment le cas de Patricia Morel, qui avait participé à Koh-Lanta à ses côtés.

“C’était un sacré numéro notre Gégé. Je ne l’oublierai jamais car j’étais très proche de lui pendant notre aventure. Repose en paix Gégé”, a-t-elle écrit sur Facebook, en commentant la publication de François.

Crédit photo : TF1

Le présentateur Denis Brogniart a également tenu à rendre hommage à Gérard en publiant “RIP Gégé” en story sur son compte Instagram. Pour le moment, les causes de la mort de l’ancien aventurier n’ont pas été dévoilées. Ce décès survient peu de temps après la mort d’un autre candidat emblématique de l’émission, Stéphane Bertheau, qui avait participé à la toute première saison de Koh-Lanta. L’ancien aventurier est décédé à 48 ans en juillet dernier. Un an plus tôt, une autre figure emblématique de l’émission est partie : Stéphane Rauch, l’un des plus anciens caméramans de l’émission.

Des pertes nombreuses pour la famille Koh-Lanta.