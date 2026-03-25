Koh-Lanta : dérapage d'Ulrich, ses propos « misogynes » font enrager les internautes

Un nouvel épisode de “Koh-Lanta” a été diffusé ce mardi 24 mars, et il a beaucoup fait réagir. La raison ? Un candidat a tenu des propos sur les femmes qui ont rendu furieux les internautes.

La nouvelle saison de “Koh-Lanta” a débuté il y a quelques semaines et au cours des épisodes, un aventurier s’est fait remarquer, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Il s’agit d’Ulrich, membre de l’équipe jaune, qui n’a pas sa langue dans sa poche.

Crédit photo : TF1

En effet, Ulrich a des idées bien arrêtées qu’il n’hésite pas à dire à tout le monde, ce qui ne fait pas l’unanimité au sein des équipes, ni chez les spectateurs. La situation a commencé à s’envenimer dans un nouvel épisode diffusé ce mardi 24 mars, pendant lequel les aventuriers se sont affrontés lors d’une épreuve de confort marquante.

La nourriture au coeur du débat

Lors de cette épreuve de tir à la corde, les deux équipes devaient tirer un coffre vers elles pour récupérer de la nourriture. Les jaunes ont finalement remporté le jeu, à la suite de quoi un candidat rouge a affirmé : “Peut-être que sur l’ensemble du groupe, ils ont plus de force que nous”. Ulrich a alors répondu : “Ils peuvent se cacher derrière des excuses s’ils le veulent… La vérité, c’est que c’est dans la tête”, ce qui n’a pas plu à l’équipe adverse.

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Les jaunes sont repartis victorieux sur leur campement, avec du riz et des fruits. Alors que les aventuriers s’étaient réunis pour partager la nourriture, une question s’est posée à propos de la répartition du riz. Si les aventuriers voulaient le répartir équitablement, Ulrich a laissé entendre que les hommes devaient manger davantage que les femmes.

La suite après cette vidéo “Moi, je pars du principe que les hommes se dépensent trois fois plus que les femmes. Du coup, par rapport à la portion de riz, Jade elle fait 40-45 kg, j’en fais le double et Guillaume aussi. Donc quand elle se contente de trois grains de riz, moi il m’en faut six”, a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par le Huffington Post.

“Ulrich est tellement misogyne”

Ce n’est pas la première fois que cette question se pose à “Koh-Lanta”. La nourriture est un sujet sensible dans l’émission, à tel point qu’en 2021, un candidat emblématique a été exclu du jeu pour tricherie. À la suite de cette situation inédite, aucun vainqueur n’avait été annoncé lors de la finale.

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En relançant ce débat, Ulrich s’est attiré les foudres des internautes, qui estiment que les femmes ont le droit de manger autant que les hommes sur le camp, et qu’affirmer le contraire est misogyne.

“Ulrich est tellement misogyne… Jamais vu autant de mépris envers les femmes à Koh-Lanta”, “Je déteste ce genre de réflexion. Les meufs ont autant tiré sur la corde hein”, “S’il y avait eu une fille obèse, je suis sûr qu’Ulrich aurait voulu la virer parce qu’elle mange trop”, “Même si chez toi tu manges 500 ou 700 calories de plus que Jade, elle non plus n’a rien à manger. Tu savais, tu t’es inscrit, t’assumes”, “Ulrich est tellement misogyne, il veut imposer aux filles de moins manger”, ont commenté les internautes sur X.

Bien qu’il commence à agacer les spectateurs et les aventuriers sur le camp, Ulrich est pour le moment toujours dans la compétition. Rendez-vous mardi prochain pour connaître la suite de cette saison de “Koh-Lanta”.