« Les 12 coups de midi » : Cyprien quitte le jeu parce qu'il a gagné assez d'argent après 212 émissions

Le champion des 12 coups de midi, Cyprien, a annoncé sa volonté de quitter le jeu de TF1 il y a plusieurs jours. Il a donc fait ses adieux ce week-end afin de reprendre ses études.

Le champion des « 12 coups de midi » quitte le jeu de son propre chef

Il a accompagné la pause déjeuner de millions de français durant sept mois. Le champion des 12 coups de midi, Cyprien, a surpris tout le monde lorsqu’il a annoncé, à la surprise générale le 9 avril dernier, vouloir quitter le jeu dix jours plus tard.

Ce fut chose faite ce dimanche 19 avril où une émission quelque peu spéciale a été réservée au champion. En effet, les équipes de production de TF1 ont préparé plusieurs surprises à Cyprien. Ainsi, la voix-off du programme, Zette, est apparue visage découvert sur le plateau pour interpréter une chanson originale, « Un gars extra... C’est Cyprien ». Puis, ce fut au tour de Jean-Luc Reichmann de féliciter le jeune homme pour son parcours.

Poursuivre ses études en musicologie, une décision mûrement réfléchie

Crédit photo : TF1

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Maintenant qu’il a remis son étoile, Cyprien peut enfin repartir avec les 861 332 euros de gains en argent et cadeaux qu’il a gagnés en 212 participations. Prochaine aventure pour lui : retourner à ses études en musicologie au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. « J’ai toujours su ce que je voulais faire : de la musique classique, devenir chef d’orchestre », a-t-il expliqué.

Le départ de Cyprien est donc mûrement réfléchi tout comme ce qu’il fera de ses cadeaux. En attendant de pouvoir en profiter, le jeune homme donnera un concert le 3 juillet prochain avec l’ensemble L’Isle Joyeuse. Parmi ses autres plans, se lancer dans l’écriture d’un roman.

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Cyprien devient donc le troisième candidat ayant le plus participé aux 12 coups de midi. Même s’il quitte l’émission sans avoir été éliminé (c’est seulement la deuxième fois que cela se produit depuis la création du programme), le jeune champion estime avoir « eu beaucoup de chance ». C’est le désistement d’un autre candidat qui lui a permis de participer au jeu avec la suite qu’on lui connaît.