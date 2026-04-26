The Voice : Nikos passe une audition à l'aveugle dans l'émission, les coachs sont conquis

Alors que la dernière séance d’auditions à l’aveugle de “The Voice” a été diffusée ce samedi 25 avril, un candidat pas comme les autres a fait son apparition.

La 15ème saison de “The Voice” bat son plein puisque la dernière séance d’auditions à l’aveugle a été diffusée sur TF1 ce samedi 25 avril. Ces soirées sont idéales pour découvrir des talents uniques, comme cette femme de 96 ans qui a battu un record et a fait le buzz sur TikTok.

Cette année, des participants tous plus marquants les uns que les autres se sont succédés et les coachs ont eu plusieurs surprises, comme la présence de Patrick Fiori qui est arrivé incognito sur la scène.

Crédit photo : TF1

Ce samedi, un autre participant a fait sensation. En effet, l’animateur Nikos a pris le micro pour surprendre le jury et a passé sa propre audition à l’aveugle.

Nikos sur scène

Avant de monter sur scène, Nikos avait beaucoup d’appréhension et a confié ses craintes en coulisses.

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“J’ai vécu tous les postes et tous les cas de figure dans cette émission, mais pas celui-là. Je flippe ! Je commence à avoir des palpitations. Dans quel pétrin je me suis mis ?” a-t-il déclaré.

Nikos a ensuite interprété “Le Métèque” de Georges Moustaki, avec une partie en grec. En revenant à ses origines et en prenant garde à ne pas modifier sa voix, l’animateur a fait l’unanimité auprès des coachs qui l’ont immédiatement reconnu.

Les coachs conquis

Dès que Nikos a terminé son audition, il a été salué par les coachs qui l’ont vivement félicité.

“Il n’y en avait pas une à côté, tu étais juste tout le long”, lui a affirmé Florent Pagny.

Ce n’est pas la première fois que Nikos pousse la chansonnette dans une émission qu’il anime puisqu’il a déjà participé à certains tableaux dans la “Star Academy”. En plus de cela, l’animateur a sorti un album en 2007 et a fait une tournée en Grèce. Et bonne nouvelle pour ses fans : il envisage de dévoiler un nouvel album l’année prochaine.