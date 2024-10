Le dessin animé culte « Les Razmoket » fait son grand retour... en live-action !

Casse-Bonbon et sa bande vont reprendre du service dans un nouveau film Les Razmoket au cinéma.

La joyeuse bande d’enfants des Razmoket va faire son retour au cinéma. Cette fois-ci, le film optera pour un curieux mélange de prises de vues réelles et d’images de synthèse, indique le très sérieux The Hollywood Reporter.

La tâche paraît difficile puisque les personnages de la série animée ont entre trois mois et trois ans. Sauf que la solution est toute trouvée. Le site spécialisé précise que seuls les décors seront en live-action. Casse-Bonbon, La Binocle, les Grumeaux et Couette-Couette seront générés en images de synthèse.

Voilà de quoi pousser un gros ouf de soulagement pour les enfants des années 1990 et 2000 qui craignaient de voir les personnages de leur enfance être incarnés par des acteurs en chair et en os. Toutefois, certains points restent à éclaircir.

Les voix originales de retour pour le film en préparation ?

Selon The Hollywood Reporter, le film sera sobrement intitulé Les Razmoket. Il sera réalisé par Jason Moore à qui l’on doit la trilogie musicale pour ado Pitch Perfect et la comédie d’action Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez et Josh Duhamel. Le scénario pourrait promettre du lourd puisqu’il a été confié à un duo du Saturday Night Live, Mikey Day et Streeter Seidell.

Crédit photo : Nickelodeon

En 2021, Les Razmoket a eu droit à une nouvelle série avec un design plus moderne. On y entendait les voix françaises originales de la série : Alexis Tomassian (Casse-Bonbon), Adrien Antoine (La Binocle), Dolly Vanden (Les Grumeaux), Sylvie Jacob (Couette-Couette)... Il y a donc fort à parier que nous les retrouverons de nouveau dans le quatrième film en préparation.

En France, la série Les Razmoket a été diffusée entre 1992 et 2007 sur Canal+, Canal J et France 3 et compte neuf saisons et 327 épisodes. Les Razmoket sera le quatrième film après Les Razmoket, le film (1998), Les Razmoket à Paris (2000) et Les Razmoket rencontrent les Delajungle (2003), renseigne BFMTV. Aucune date de sortie n’est à ce jour connue.