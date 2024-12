« Masturbez-vous » : Yseult se lâche sur le plateau de « C à vous », Jean Dujardin surpris, les internautes sans pitié

La chanteuse Yseult s'est fendue de nouvelles déclarations pour le moins étonnantes. Et comme il fallait s'y attendre, le tribunal des réseaux sociaux ne l'a pas loupée.

Connue pour son franc-parler, la chanteuse Yseult n'en finit plus de défrayer la chronique.

Quelques jours après s'en être pris au public français - qui la boude quelque peu depuis la sortie de son dernier projet - avec un message incendiaire (capture ci-dessous), l'artiste âgée de 30 ans en a remis une couche.

Invitée de l'émission « C à vous », ce mercredi 18 décembre sur France 5, celle qui fut révélée par le télé-crochet « Nouvelle Star », en 2013, est revenue sur ses propos, allant même encore plus loin. Assurant d'abord ne pas être en colère face à l'échec de son album, intitulée « Mental », elle s'est ensuite lancée dans une tirade alambiquée qui a surpris ses interlocuteurs, à commencer par l'acteur Jean Dujardin, lui aussi présent sur le plateau.

Crédit photo : capture d'écran / @yseultofficiel / X

Yseult surprend le plateau de « C à vous »

Interrogée par Anne-Elisabeth Lemoine sur ses paroles envers le public, Yseult a tout d'abord assuré qu'elle n'avait rien contre ce dernier, mais elle a tenu à défendre son projet qui serait, selon elle, « l'un des meilleurs albums français sortis en 2024 ».

« J'ai dit que mon projet est l'un des meilleurs albums français sortis en 2024. Qui va dire le contraire ? Je ne force personne à aller l'écouter face caméra, mais je dis tout simplement la vérité. C'est un projet qui me tient à cœur, qui est juste formidable et je pense que, tout être humain normalement constitué aspire à plus pour soi, aspire à plus pour ses projets » (Yseult)

La chanteuse, devenue récemment l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify, a ensuite déclaré qu'elle irait prochainement aux États-Unis, où sa musique fait un tabac, ajoutant qu'elle espérait connaître le même succès dans son pays, qu'elle « adore ».

"J’ai dit que mon projet est l’un des meilleurs de 2024, qui osera dire le contraire ? J'annonce en exclusivité que je vais produire ma tournée en France, avec un premier concert dès mars."@yseultofficiel revient sur l’accueil du public français pour son dernier album #CàVous pic.twitter.com/Il9VtVCidh — C à vous (@cavousf5) December 18, 2024 « Je suis une artiste et une personne ambitieuse, c'est pour ça que je m'apprête à aller aux États-Unis pour défendre ce projet, qui a été très bien accueilli. Je souhaite aussi la même chose dans mon propre pays, qui est, du coup, la France, qui est un pays que je chéris et que j'adore » (Yseult)

« Masturbez-vous ! C'est mieux ! (...) En plus ça fait du bien avec un peu de lubrifiant ! », a-t-elle ensuite déclaré, sans crier gare, surprenant le plateau et notamment Jean Dujardin. « Bon bah je vais boire un peu moi », a ainsi lancé l'acteur - venu faire la promotion de sa série « Zorro » - dans un mélange d'humour et d'incrédulité.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attitude et les propos d'Yseult n'ont laissé personne indifférent. Ainsi, de nombreux internautes ont fait part de leur incompréhension, fustigeant l'arrogance supposée de la chanteuse, comme on peut le voir sur les captures ci-dessous.

Crédit photo : capture d'écran / X

Crédit photo : capture d'écran / X

Crédit photo : capture d'écran / X

Crédit photo : capture d'écran / X

Crédit photo : capture d'écran / X

Crédit photo : capture d'écran / X

Crédit photo : capture d'écran / X