1 an après la cérémonie polémique, Jean Dujardin se lâche

Jean Dujardin est revenu sur une polémique qui l'a touché l'an dernier.

Et on reparle de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby !

Souvenez-vous, l'événement, organisé le 8 septembre 2023 au Stade de France de Saint-Denis, avec Jean Dujardin en « guest star » avait suscité un certain nombre de commentaires négatifs en raison d'une mise en scène jugée trop ringarde et totalement hors de propos.

Il faut dire que l'acteur de 52 ans y incarnait un personnage franchouillard, quelque peu stéréotypé. Moustachu et vêtu d'un marcel, il était coiffé d'un béret et portait une baguette à la main. Une image d'Épinal d'autrefois qui n'avait pas été du goût de tous. Si certaines personnes s'étaient en revanche montrées plus enthousiastes, appréciant cette mise en valeur d'une époque révolue, elles s'étaient néanmoins attirées les foudres d'internautes leur reprochant cette nostalgie d'une France fantasmée.

Un an après la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, Jean Dujardin ne regrette rien

Presque un an jour pour jour après cette cérémonie, Jean Dujardin a accepté de revenir sur ces critiques qui avaient accompagné sa prestation ainsi que le thème choisi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intéressé ne regrette rien, bien au contraire.

Invité sur le plateau de l'émission Quotidien, présentée par Yann Barthès, ce mardi 2 septembre sur TMC, l'acteur oscarisé a ainsi déploré que « sa » cérémonie ait subi un tel traitement, à l'inverse de celles (ouverture et clôture) des Jeux olympiques, saluées à l'international.

« On s'est plus aimé (pendant les JO) que pendant la coupe de rugby, c’est certain (...) Il y a eu une espèce de récupération politique absolument affreuse. On s’est retrouvé là-dedans alors que c’était totalement absurde. On était avec des bénévoles, c’était joyeux » (Jean Dujardin)

En pleine promotion de la série Zorro - dans laquelle il incarne le rôle-titre - sur Paramount+, Jean Dujardin a par ailleurs ironisé sur la comparaison entre les différentes cérémonies.

« On s’est démerdé, on avait peu de moyens. On a essayé de faire ça bien. Moi, j’étais sur un fil à 40 mètres sur une Tour Eiffel. Il y a Tom Cruise qui descend, tout le monde applaudit et moi c’est “fuck”(...) J’en rigole parce que ça a été un très joli souvenir et en plus on a gagné le match contre les All Blacks et c’était merveilleux » (Jean Dujardin)

Et de conclure : « Je ne regrette rien et définitivement Paris n’est pas la France ».