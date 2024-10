Chris Marques se confie sur cette maladie dont il souffre et qu'il n'a jamais évoquée : « plus qu'une heure ou deux utiles par jour »

Chris Marques est l’une des figures phares de la danse en France. Mais à ses débuts, le juré de Danse avec les stars a souffert d’une maladie handicapante.

Chris Marques était invité de l’émission Un dimanche la campagne dimanche 13 octobre. Face à Frédéric Lopez, le danseur et juré de Danse avec les stars s’est confié sur cette maladie chronique qui l’a touchée au début de sa carrière.

« Aujourd’hui, on va dire que c’est de la fibromyalgie », explique-t-il d’abord. Selon le ministère de la Santé et de la Prévention, 1,6% de la population adulte est atteinte de cette maladie qui se caractérise par des douleurs articulaires très fortes dans tout le corps. La fibromyalgie entraîne aussi des troubles du sommeil et une grande fatigue durant plusieurs mois.

Une force d’abnégation pour toucher les sommets

Capture d'écran. Crédit photo : France Télévisions

Chris Marques en a dit un peu plus sur le sujet et ce qu’il a traversé il y a de ça plus de vingt ans :

« Il y a également cette autre version qui s’appelle le syndrome de fatigue chronique. Au début, c’est une très longue période de crise qui dure – pour moi ça a duré trois semaines d'affilée – et où t’as mal partout, t’as une fièvre qui monte à 40-41°C, t’as presque des convulsions. Et ça, ça dure des mois. Les mois deviennent un an. On arrive à la fin de la première année, il ne me reste plus qu’une heure ou deux utiles par jour ».

Un quotidien difficile pour les personnes qui en souffrent et pour Chris Marques. Pourtant, la fibromyalgie qui l’affectait ne l’a pas empêché de devenir champion d’Angleterre, d’Europe et du Monde de danse latine avec sa compagne Jaclyn Spencer.

Selon lui, il doit cela à son mental d’acier et à son refus d’abandonner, voilà pourquoi il n’en a jamais parlé à ses proches. « On ne voulait pas laisser aux autres, ni au milieu, le choix de nos carrières et de nos vies. Quand on commence à te voir comme un malade, on décide pour toi ».

Alors, durant les deux heures qui lui restaient, Chris Marques s’entraînait d’arrache-pied, laissant de côté les choses inutiles. Un choix et un pari forts qui ont payé. « Si tu me demandes de revenir en arrière, est-ce que je changerai quoi que ce soit ? Que dalle. Tout pareil ».