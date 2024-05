«Un p'tit truc en plus» devient le film le plus vu de 2024 en France, comment expliquer son succès fou ?

Un mois après sa sortie, “Un p’tit truc en plus” est devenu le plus gros succès de l’année au cinéma français avec plus de 4,5 millions d’entrées. Mais comment expliquer un tel triomphe ?

“Un p’tit truc en plus” est un film sorti au cinéma le 1er mai 2024. Il s’agit du tout premier film réalisé par l’humoriste Artus, et il a connu un véritable triomphe. Avec plus de 4,5 millions d’entrées, “Un p’tit truc en plus” est devenu le plus gros succès de l’année au cinéma français, et ce seulement un mois après sa sortie. Il devance la seconde partie de Dune (4,1 millions d’entrées) et de Kung Fu Panda (2,3 millions).

Le succès est tel qu’il a amené l’ensemble de l’équipe du film à monter les marches du festival de Cannes.

Crédit photo : @artus.officiel / Instagram

Mais pourquoi ce film connaît-il un si grand succès ? Voici quelques éléments de réponse.

Un triomphe indéniable

Pour remettre dans le contexte, “Un p’tit truc en plus” retrace l’histoire d’un père et son fils en cavale. Pour échapper à la police, ils vont se réfugier au sein d’une colonie de vacances pour handicapés mentaux et faire croire qu'ils sont respectivement éducateur et pensionnaire.

Crédit photo : Un p'tit truc en plus

Un nouveau regard sur le handicap

Si ce film connaît un si grand succès, c’est pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en réalisant ce film, Artus a choisi de rire avec les personnes handicapées et non à leurs dépends. Pour cela, il a fait appel à des comédiens non professionnels et en situation de handicap pour jouer les membres de la colonie de vacances. Un parti pris qui apporte une véritable authenticité au film.

Crédit photo : Un p'tit truc en plus

“Un p’tit truc en plus” est une comédie touchante qui aborde le thème du handicap avec tendresse et bienveillance. Ce film séduit les petits comme les grands et sait parler à toutes les générations. S'il plaît particulièrement aux spectateurs, c'est aussi pour son humour et sa légèreté : en cette période de morosité ambiante causée par l'inflation et les conflits mondiaux, les Français cherchent à se changer les idées en se rendant au cinéma. Ainsi, le film d'Artus offre une parenthèse joyeuse et apaisante, l'idéal pour passer un bon moment.

En plus de son ton léger, ce film se veut militant et prône la différence. Son ambition est grande : mieux faire connaître les personnes en situation de handicap, faire changer les mentalités et les regards qui pèsent sur elles et les intégrer davantage dans la société.