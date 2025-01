Adieu Netflix, cette plateforme entièrement gratuite a déjà séduit 97 millions d'utilisateurs

Sur le marché du streaming vidéo, certaines plateformes arrivent à se démarquer dans l’ombre des plus gros, à l’instar de ce service américain, appartenant à la Fox, qui a le mérite d’être totalement gratuit.

Si vous voulez avoir accès à un catalogue riche en films et programmes télévisés, de nombreuses entreprises se sont spécialisées dans l’univers du streaming vidéo. Elles incarnent depuis quelques années notre nouveau mode de consommation de divertissement et de culture.

En France, on pense notamment aux géants que sont Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, mais aussi aux exceptions françaises comme Salto et MolotovTV, sans oublier les plateformes créées par les chaînes de télé traditionnelles comme MyCanal ou TF1 Max+. Le modèle économique de ces plateformes est généralement basé sur un service d’abonnement, couplé parfois avec un service de publicité.

Mais certaines plateformes ont fait le pari de tout miser sur les revenus publicitaires afin d’être accessibles gratuitement. Et on peut constater que ce modèle fonctionne également très bien avec l’exemple de Tubi, lancé en 2014.

Crédit photo : Tubi

Entièrement gratuite, cette plateforme, achetée pour 440 millions de dollars par la Fox Corporation en 2020, vient d’annoncer d’excellents résultats pour l’année 2024. Elle revendique 97 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 10 milliards d’heures de contenus visionnés. Selon Lachlan Murdoch, PDG de FOX, Tubi devrait franchir le cap du milliard de dollars de revenus pour l’année 2025.

Numéro 1 du streaming gratuit aux États-Unis

Le succès de Tubi s’explique non seulement par sa gratuité, mais aussi par son catalogue impressionnant de 275 000 films et épisodes de séries, agrémenté de plus de 300 productions originales. Pour Anjali Sud, PDG de Tubi, cette réussite est dûe à leur volonté de faire plaisir au téléspectateur.

“Notre succès repose sur une stratégie simple : privilégier l’expérience utilisateur en proposant des contenus uniques et une grande diversité de choix”.

Crédit photo : Tubi

La plateforme estime avoir également touché une cible d’indécis parmi les téléspectateurs qui n’ont jamais souscrit à la télévision câblée, ou ont arrêté leur abonnement payant sur une autre plateforme. Un profil qui représente 63% de leur audience. De plus, 90% de la consommation se fait en vidéo à la demande, montrant que Tubi répond réellement aux besoins des utilisateurs.

Crédit photo : Tubi

Dans l’ombre de Netflix et autres Apple TV, Tubi se paye donc une belle part du lion, en étant la plateforme de streaming gratuit numéro 1 aux États-Unis. Elle devance Samsung TV Plus, qui compte 88 millions d’utilisateurs mensuels. En revanche, impossible d’avoir accès à Tubi depuis la France, à moins d'avoir un VPN qui vous permet de contourner la localisation géographique de votre adresse IP.