“J'ai foiré” : ce rôle et ce film mythique que Denzel Washington regrette d'avoir refusé

Dans une interview accordée au magazine américain Playboy, Denzel Washington a révélé le rôle qu’il a regretté d’avoir refusé dans les années 1990.

Du haut de ses 70 ans, Denzel Washington a une carrière longue comme trois bras de basketteur et il a incarné de nombreux rôles mythiques. De Malcom X à Glory, en passant par Bone Collector, Philadelphia et Gladiator 2, sans oublier Training Day pour lequel il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur, ou encore la saga Equalizer.

Cependant, une carrière d’acteur est très souvent une question d’agenda et il n’est pas rare de voir certains d’entre eux rater des rôles qui auraient pu enrichir leur filmographie. C’est le cas de Denzel Washington qui a confié le plus grand regret de sa carrière.

Auprès du média Playboy, le comédien a notamment révélé le film dans lequel il aurait pu apparaître et qui a été un énorme succès au cinéma, sans lui. Nous sommes en 1995 et David Fincher sort ce qui est considéré comme l’un des meilleurs films policiers de tous les temps. Il s’agit ni plus ni moins de Seven qui a mis en vedette Morgan Freeman, Brad Pitt et Kevin Spacey.

Aujourd’hui, impossible d’imaginer le rôle de l’inspecteur David Mills sans Brad Pitt. Pourtant, ce personnage iconique du septième art aurait pu être incarné par Denzel Washington :

“Seven m’a été proposé il y a quelques années. J’ai dit non. Brad Pitt a fini par jouer le rôle. Allez comprendre ! Sur ce coup-là, je me suis planté. J’ai foiré. Ce sont des choses qui arrivent”

Un film trop sombre pour Denzel Washington ?

Denzel Washington explique son refus par deux arguments que l’on peut comprendre. En effet, il a confié ne pas avoir été convaincu par le travail de David Fincher sur le film Alien 3, qui avait reçu un accueil mitigé. La seconde explication vient du scénario, que Denzel Washington trouvait trop sombre par rapport aux projets qu’il avait l’habitude d’accepter.

C’est en voyant le film Seven a sorti que l’acteur a compris son erreur de jugement mais a reconnu que Brad Pitt avait été parfait dans ce rôle :

“Quand j’ai lu le scénario de Seven, je me suis dit que c’était trop. Et puis j’ai vu le film et je me suis dit ‘Mon Dieu’. Mais de toute évidence, ce rôle n’était pas pour moi, il était fait pour Brad”

Finalement, personne n’a été perdant puisque Denzel Washington s’est installé comme l’un des acteurs les mieux payés d’Hollywood tandis que Seven, et son réalisateur, ont également marqué l’histoire du cinéma.