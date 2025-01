« Pas à la hauteur » : N°2 sur Netflix, cette série cartonne, mais un détail déçoit totalement les internautes

Très attendue par les abonnés de la plateforme, une nouvelle série Netflix a pourtant laissé un grand nombre de téléspectateurs sur leur faim avec un final bien décevant. Alerte aux spoilers !

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux programmes sur Netflix ! La plateforme américaine a mis en ligne de nouvelles séries dans son catalogue et parmi elles se trouve la dernière adaptation d’un roman de Harlan Coben. En 2018, Netflix a signé un contrat avec l’auteur de best-sellers pour l’adaptation en films ou en séries de ses nombreux romans policiers.

Ainsi, depuis quelques années, on a pu se délecter de plusieurs séries policières inspirés par les polars de Harlan Coben comme “The Stranger”, “El inocente”, “Disparu à jamais”, “Ne t’éloigne pas”, “The Woods”, “Sans un mot”, “Double Piège” et “Cent ans de solitude”.

Le 1er janvier dernier, c’est une autre adaptation d’un roman de Harlan Coben qui a été ajoutée au catalogue de Netflix. Il s’agit de la série “Tu me manques” qui a rencontré un immense succès, se classant deuxième du classement des séries sur la plateforme.

Si les abonnés ont été nombreux à se divertir devant leur petit écran, pour cette nouvelle série, ils ont également été très nombreux à être déçus, notamment par la fin. Avant de lire la suite de cet article, on préfère vous prévenir qu’elle contient des spoilers sur son dénouement.

La série raconte l’histoire de Kate Donovan (Rosalind Eleazar), une enquêtrice dont le fiancé Josh (Ashley Walters) a disparu sans explications onze ans auparavant. Un jour, la détective tombe des nues en découvrant le visage de son cher et tendre sur une application de rencontres. Cette découverte va la replonger, bien malgré elle, dans le mystère qui entoure le meurtre de son père.

L’intrigue haletante de la série a longtemps tenu les téléspectateurs en haleine jusqu’à la fin. Une fin visiblement en eau de boudin pour les abonnés de Netflix qui n’ont pas caché leur déception sur les réseaux sociaux.

“Quelqu’un d’autre a-t-il regardé toute la série Tu me manques sur Netflix ? Non ? Juste moi ? J’ai adoré jusqu’à la fin. Quelle déception. Je ne spoilerai pas, mais bon sang ! Il y avait tout, une bonne intrigue, de l’intensité, un jeu de devinettes et puis, nada”