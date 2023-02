Cette plateforme de streaming, petite soeur de Netflix, pourrait malheureusement fermer définitivement

À la surprise générale, la plateforme SALTO, lancée par TF1, France Télévisions et M6, pourrait s'arrêter définitivement. Explications.

Quel sera l’avenir des chaînes de télévisions ? Les chaînes françaises des groupes TF1, M6 ou encore France Télévisions, doivent faire face à un coup dur. Avec l’émergence des plateformes de streaming, comme Netflix, Prime Video ou encore Apple TV et OCS, les grands groupes de divertissements et médias ont dû se différencier et proposer des offres similaires.

À voir aussi

En 2020, les groupes TF1, M6 et France Télévisions se sont donc réunis pour créer la plateforme SALTO. Au programme : la possibilité de regarder en avant-première des contenus inédits ou des épisodes en avance de vos séries et émissions préférées.



Crédit : Istock

SALTO : une plateforme qui s’essouffle

Alors, que la plateforme de streaming a bien marché dès son lancement, en raison des confinements et de la pandémie, depuis quelques mois, elle connaît un essoufflement. Et le constat est peu engageant : comme le précise le site Jeuxvidéo.com, Delphine Ernotte, présidente de France TV, annonçait en janvier 2022 les chiffres cumulés de la plateforme : “700 000 abonnés, en quatorze mois d'exploitation". En novembre dernier, TF1 et M6, détenteurs de SALTO à 33,33 % chacun, informaient vouloir vendre leurs parts, comme le précise ce communiqué.

Crédit : Istock

Au mois de janvier 2023, France Télévisions a également indiqué qu’il souhaitait revendre ses parts. Et la suite est bien triste. En effet, il apparaît que la plateforme pourrait bien cesser d'exister dans les prochaines semaines, comme le précise le média Figaro qui annonce une mise en liquidation judiciaire de la plateforme. À suivre...