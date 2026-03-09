«Je vais t'attaquer en justice» : Booder se lâche face à Frédéric Lopez dans son émission

Un nouvel épisode de l’émission “Un dimanche à la campagne” a été diffusé ce dimanche 8 mars. Lors du tournage, l’humoriste Booder a menacé Frédéric Lopez de “l’attaquer en justice”. Voici pourquoi.

“Un dimanche à la campagne” est une émission présentée par Frédéric Lopez sur France 2. Dans une atmosphère paisible loin du tumulte de la vie parisienne, l’animateur reçoit des célébrités et les interroge sur leur carrière.

Un nouvel épisode a été diffusé ce dimanche 8 mars, dans lequel était invité l’humoriste Booder. Pour le présenter, Frédéric Lopez a commencé par parler de son passé en affirmant que Booder était né au Maroc avec des problèmes de santé.

“Vous avez passé une bonne partie de votre enfance à l’hôpital Necker en France. Ce gamin développe un sens de l’humour colossal”, a déclaré l’animateur, selon des propos rapportés par Télé-Star.

Booder se confie

Booder s’est ensuite confié sur cette situation difficile en répondant : “J’ai vite compris qu’il fallait que je sois drôle pour être accepté”. Par la suite, Frédéric Lopez a évoqué le parcours de Booder.

“On était persuadés que ce gamin qui faisait rire tout le monde dans la cour de récréation et qui faisait rire les profs avait compris qu’il était fait pour ça. Mais vous avez dit non”, a expliqué l’animateur.

Au départ, celui-ci ne voulait pas se lancer tout de suite dans l'humour.

“J’étais dans un autre délire : “Je cherche un taf avec un bon salaire pour aider mes parents, comme la comptabilité.” Je me voyais dans une banque ou dans une grande société, surtout à côté d’un chauffage, parce qu’il faisait froid à cette époque-là. À ce moment-là, je suis toujours éducateur de rue et compta à côté. J’envoie des CV, des lettres de motivation qui n’aboutissent en rien”, a confié Booder.

“Vous attaquer en justice”

Par la suite, Booder a vu émerger d’autres artistes comme lui comme Jamel Debbouze, Eric et Ramzy ou encore Gad Elmaleh. Il s’est alors reconnu en eux et s’est lancé dans sa carrière d’humoriste, soutenu par deux amis d’enfance. Mais les débuts de Booder ont été difficiles, comme c’est le cas pour tous les humoristes le temps de trouver leur voie. C'est le cas de cet homme qui, après un bide sur scène, s'en est pris à une spectatrice. Avec ses amis, Booder faisait des parodies de publicités ainsi que quelques sketchs.

À ce moment-là, Frédéric Lopez a annoncé qu’il allait lancer un magnéto montrant les premières performances de Booder, qui n’étaient pas toujours glorieuses. Booder a immédiatement réagi en affirmant à l’animateur qu’il allait “l’attaquer en justice” s’il dévoilait ces images.

Bien sûr, cette phrase était dite sur le ton de l’humour et il s’agissait d’une plaisanterie. Avec un mélange de honte et de fierté, Booder a regardé ses débuts sur scène, qui bien que difficiles, l’ont fait devenir l’artiste qu’il est aujourd’hui.