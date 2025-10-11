L'influenceuse Maeva Ghennam condamnée à un an de prison pour pratique commerciale trompeuse

Ce vendredi 10 octobre, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’influenceuse Maeva Ghennam à un an de prison avec sursis et 150 000 euros d’amende pour pratique commerciale trompeuse.

Une influenceuse qui ment à ses abonnés, c’est un pléonasme. Et quand il s’agit de business et d’argent, c’est évidemment un délit ! L’influenceuse Maeva Ghennam n’a pas échappé à la justice, même si elle ne s’est pas présentée devant le tribunal correctionnel de Paris ce vendredi 10 octobre.

Malgré son absence, elle a tout de même été condamnée à un an de prison avec sursis et 150 00 euros d’amende pour pratique commerciale trompeuse. La Marseillaise âgée de 28 ans, installée à Dubaï, était dans le viseur de la justice pour des vidéos publiées entre janvier 2020 et novembre 2023.

Crédit photo : Maeva Ghennam

Dans ces publications, elle faisait la promotion de produits financiers ou de conseils de paris sportifs avec la promesse de "gains assurés", de formations prétendument gratuites dans le domaine des soins esthétiques, de méthodes de "blanchiment de dents à l'américaine" ou encore de publicité de vêtements sans indiquer qu'elle était rémunérée pour le faire.

L’influenceuse bloquée à Dubaï

Selon l’accusation, l’influenceuse n’annonçait jamais son intention commerciale dans ses vidéos, qui pouvaient lui rapporter 1 500 euros chacune. Le tribunal a estimé que la Marseillaise générait 60 000 euros de revenus mensuels à certaines périodes.​​

Durant la procédure, Maeva Ghennam, qui la veille du procès a posté sur Instagram des vidéos d'elle dans les bouchons à Dubaï, a refusé une proposition de transaction de la répression des fraudes (DGCCRF), avec une amende de 120 000 euros, selon le tribunal. Elle a aussi reconnu s'être parfois "emballée" dans sa promotion des produits ou encore ne jamais avoir investi dans les produits financiers dont elle vantait les rendements assurés.

Crédit photo : Maeva Ghennam

Avant de quitter l'audience sans plaider, son avocat Ilyacine Maallaoui a expliqué que la jeune femme, qui compte plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram et 2,5 millions sur Snapchat, était interdite de quitter les Emirats arabes unis en raison d'un litige dont il n'a pas précisé la nature.