20 ans après, « Un gars, une fille » de retour en prime time sur TF1 avec de nouveaux duos

Dans quelques mois, TF1 va diffuser un prime time inédit pour rendre hommage à la série « Un gars, une fille ». Si Alexandra Lamy et Jean Dujardin ne seront pas présents, des duos étonnants reprendront leurs sketchs cultes.

Il y a plus de 20 ans, l’émission « Un gars, une fille » faisait ses débuts sur nos écrans. Diffusés sur France 2, ces minis-sketchs sont rapidement devenus cultes. Ils mettaient en scène Chouchou et Loulou, incarnés par Jean Dujardin et Alexandra Lamy, qui étaient aussi bien en couple à la télévision que dans la vie.

Crédit photo : France Télévisions

Près de 20 ans plus tard, un prime time spécial va être diffusé sur TF1, afin de rendre hommage à cette émission qui a marqué toute une génération.

« Les saisons passées, on a fait quelques primes dans cette veine de la nostalgie autour de grands rendez-vous qu’on a pu consommer à la télévision quand on était enfants ou adolescents. ''Un gars, une fille'' est la shortcom française par essence. En la revisionnant, on s’est dit que c’était un catalogue à revisiter. Cette émission fait partie du patrimoine français de la télévision. Je pense que ça va être très savoureux de voir les meilleurs sketchs réinterprétés par des talents de l’ancienne et de la nouvelle génération », a affirmé Xavier Gendon, directeur des antennes de TF1.

De nouveaux duos dans « Un gars, une fille »

Aujourd’hui, Jean Dujardin et Alexandra Lamy sont séparés, et ils ne seront pas présents lors de cette émission. Cependant, leurs sketchs les plus cultes seront repris et revisités par de nouvelles personnalités, qui formeront des duos « inattendus et inédits » selon TF1.

Crédit photo : France Télévisions

Pour le moment, on ne sait pas encore qui participera à cette soirée hommage, qui sera diffusée dans les mois à venir. D’autres anciens programmes vont également revenir sur TF1, comme la Star Academy ainsi qu'une mini-fiction qui mettra en scène les Inconnus. De quoi faire le plein de nostalgie.