The Voice : une candidate de 96 ans bat un record et fait le buzz sur TikTok

Revenu sur TF1, The Voice continue ce samedi 22 février et s’apprête à présenter Colette Mansard, une compositrice âgée de 95 ans, qui participera aux éditions à l’aveugle. Une présence qui a déjà conquis les internautes sur TikTok.

Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves, et si vous ne l’avez pas encore fait, c’est toujours possible. Voici le leitmotiv de Colette Mansard, 95 ans, présentée dans une vidéo publiée sur le compte TikTok de l’émission The Voice.

En même pas 24 heures, la vidéo a déjà cumulé 4,6 millions de vue et plus de 500 000 likes. On y découvre le portrait d’une candidate pas comme les autres puisqu’il s’agit de la plus âgée à participer à un jeu télévisé. En effet, Colette a décidé de franchir le pas de participer à l’émission afin de montrer ses talents de compositrice et d’interprète.

“J’ai 95 ans et je suis ici à The Voice. Il faut être un peu fou hein, mais enfin, je l’ai toujours été. Je réalise le rêve de toute ma vie”

Crédit photo : TF1

Dans son portrait, la nonagénaire venant du Morbihan, en Bretagne, explique qu’elle fut une compositrice de renom pour de nombreuses artistes populaires comme Juliette Gréco, Annie Cordy ou encore Luis Mariano. Elle raconte notamment son choix de n’avoir jamais embrassé une carrière de chanteuse car elle avait peur d’être devant le public, sur scène.

Une chanson pour la jeunesse

Seulement voilà, à 95 ans, il n’y a plus de place pour les peurs et toute la place pour la joie de vivre. Une joie de vivre qu’elle veut transmettre en interprétant l’une de ses propres chansons intitulée “Comment faire pour être heureux”.

“Cette chanson, elle est pour la jeunesse actuelle. Soyez heureux, mes enfants. Vivez, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le bien !”

À la fin de la vidéo, on aperçoit alors Colette installée au piano en train de jouer quelques notes alors que les jurés lui tournent le dos, comme le veut le concept des auditions à l’aveugle. Le but, c’est de conquérir l’un des jurés qui appuiera sur le bouton et se retournera afin de l’accepter dans l’émission. On reste d’ailleurs sur la dernière image où Vianney lève la main au-dessus de son buzzer rouge, prêt à appuyer.

Qu’en sera-t-il de la prestation de Colette et de la réaction du jury de The Voice ? Pour le découvrir, il suffira de regarder l’émission sur TF1 ce samedi 22 février en prime time.