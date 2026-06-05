Vibrez, riez et tremblez devant ces 3 films incontournables à voir en VOD cette semaine !

Vous avez envie d’une bonne soirée cinéma à la maison, mais vous n’avez pas d’idée de film ? Voici nos trois coups de cœur à découvrir en VOD cette semaine.

Rien de mieux que de regarder un film (ou deux films) confortablement installé dans son canapé. Le hic ? Vous ne savez pas quoi regarder…

Pas de panique : la VOD propose un catalogue pour tous les goûts, du thriller psychologique à la comédie, en passant par l’horreur.

En plus, les plateformes ajoutent en continu de nouvelles sorties. Cela tombe bien : voici trois nouveautés à (re)découvrir sans tarder !

Suivez le guide !

Gourou (Studiocanal)

Après Un Homme idéal et Boîte Noire, Yann Gozlan retrouve la star française Pierre Niney pour un nouveau thriller mettant en scène un coach en développement personnel extrêmement populaire dont le métier va faire l’objet d’une règlementation accrue. Un grain de sable qui va faire dérailler la machine de ce « gourou » des temps modernes.



Habité et à 200% dans son rôle, Pierre Niney partage l’écran avec les talentueux Anthony Bajon et Marion Barbeau, révélée par Cédric Klapisch dans son En Corps, ainsi que Holt McCallany, inoubliable Bill Tench de Mindhunter.

Les surprises sont au rendez-vous dans cette œuvre tentant de chroniquer l’époque et de soulever certains questionnements chez les spectateurs.

Le thriller à ne pas louper pour les fans de Pierre Niney !

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Retour à Silent Hill (Metropolitan)

Vingt ans après son premier film Silent Hill, Christophe Gans, réalisateur de Crying Freeman et du Pacte des Loups, adapte le deuxième volet de la saga vidéoludique de Konami. Un épisode qui est certainement le plus marquant et le plus apprécié des gamers pour son aspect angoissant et pour l’audace de son scénario, sa profondeur, et les thématiques abordées.



Chaque personne ayant joué à Silent Hill 2, ou à son remake de 2024, a pu avoir une interprétation propre de son univers, certains aspects restant volontairement ambigus.



Retour à Silent Hill permet donc de découvrir la vision du cinéaste français Christophe Gans, qui a tenu à se libérer quelque peu de la trame du jeu, et à prendre de grandes libertés afin de se focaliser sur l’histoire d’amour entre James Sunderland et sa compagne Mary, le cœur de ce qui l’a intéressé avec cette adaptation.



Des plans visuellement intéressants et de jolies idées de mise en scène rythment le voyage de James à Silent Hill, à la recherche de sa défunte épouse lui ayant écrit une lettre l’invitant à se rendre dans la ville éponyme pour l’y retrouver...

Le long-métrage idéal pour frissonner !

Marsupilami (Pathé)

Véritable phénomène dans les salles obscures françaises en février 2026, Marsupilami a dépassé les cinq millions d’entrées au cinéma.

Réalisée par Philippe Lacheau (Babysitting, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon), cette comédie familiale constitue la deuxième adaptation du célèbre Marsupilami, après celle signée par Alain Chabat en 2012.

Si les deux films mettant en scène le petit animal jaune et noir n’ont aucun lien entre eux, ils partagent néanmoins un personnage commun : le vétérinaire et guide Pablito Camaron, interprété à chaque fois par Jamel Debbouze. Un clin d’œil qui va faire plaisir aux fans de la première heure.

Cette version plonge les spectateurs, petits comme grands, dans une aventure trépidante et haute en couleurs.

Le film parfait à découvrir en famille !

Bon visionnage !