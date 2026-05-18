Plutôt romantique ou obsessionnel ? 5 films à re(découvrir) en VOD selon votre humeur du moment

Cela n’aura échappé à personne : le choix d’un film dépend bien souvent de notre humeur. Voici donc cinq longs-métrages à voir selon ce que l’on ressent, pour une soirée cinéma qui fait du bien.

Nos humeurs peuvent influencer nos envies de cinéma. Par exemple, après une longue journée de travail, un feel-good movie est le remède idéal pour retrouver le sourire, à l’image de ces cinq films qui remontent le moral.

Et pour visionner ce que l'on veut quand on veut, rien de tel que la VOD. Et pour cause : il suffit d’acheter ou de louer le film de son choix, sans abonnement ni publicité.

Voici donc cinq films à (re)découvrir en VOD, selon votre humeur du moment.

Vous êtes d’humeur voyageuse - L’Agent secret (Arte Boutique)

Crédit photo : Mubi

Direction le Brésil et plus précisément la ville de Recife en 1977, alors que le carnaval est en ébullition. C’est ici que se cache Marcelo (Wagner Moura), un quadragénaire au passé mystérieux, bien décidé à refaire sa vie auprès de son jeune fils. Mais dans l’ombre, une menace grandit peu à peu…

Réalisé par Kleber Mendonça Filho, L’Agent secret reconstitue avec une grande maîtrise le Brésil des années 1970, gangrené par la dictature militaire. Entre thriller politique, drame et suspense, le film brouille les genres avec une redoutable efficacité. Mention spéciale à l’interprétation extraordinaire de Wagner Moura, vu par exemple dans Narcos et Civil War.

À voir ou à revoir d’urgence sur Arte Boutique.

Vous êtes d’humeur romantique - La La Land (Canal VOD)

Crédit photo : DR

La La Land figure, sans l’ombre d’un doute, au panthéon des plus belles histoires d’amour du cinéma. Signé Damien Chazelle, ce film musical met en scène Mia (incarnée par Emma Stone) et Sebastian (interprété par Ryan Gosling).

La première rêve de devenir actrice, le second souhaite ouvrir son club de jazz. Après une rencontre pour le moins improbable, ils tombent amoureux. Mais à Los Angeles, où tous les rêves semblent possibles, quelle place reste-t-il pour l’amour ? Le long-métrage parfait pour s’émerveiller, vibrer et faire battre votre cœur !

À (re)découvrir sur Prime Video.

Vous êtes d’humeur obsessionnelle - Zodiac (YouTube)

Crédit photo : DR

Le réalisateur David Fincher réunit Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo et Robert Downey Jr. dans la traque du Zodiac, un tueur en série insaisissable ayant semé la terreur dans la région de San Francisco, à la fin des années 1960.

Le film suit Robert Graysmith, dessinateur de presse, et adopte son point de vue, puisqu’il s’inspire du livre qu’il a lui-même écrit sur cette affaire. Zodiac plonge le spectateur dans son obsession qui finira par le mettre en danger, donnant lieu à des scènes marquantes. Un thriller adéquat pour les cinéphiles en quête d'énigmes qui hantent toute une vie.

Si vous ne connaissez pas encore, rendez-vous sur YouTube.

Vous êtes d’humeur à rire aux éclats - Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (Prime Video)

Crédit photo : DR

Rire a des bienfaits sur la santé et le moral. Cela tombe bien, car Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre offre son lot de scènes à hurler de rire.

Avec son casting cinq étoiles (Alain Chabat, Christian Clavier, Jamel Debbouze ou encore Monica Bellucci), cette deuxième adaptation en prises de vues réelles des aventures du petit Gaulois, imaginé par René Goscinny et Albert Uderzo, est devenue un classique à voir et à revoir pour passer un très bon moment.

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est disponible sur Prime Video.

Vous êtes d’humeur à frissonner - Dangerous Animals (Apple TV)

Crédit photo : DR

Présentée à la Quinzaine des cinéastes lors du Festival de Cannes 2025, cette pépite australienne a fait sensation auprès des spectateurs. Dangerous Animals revisite le film de requin tout en réhabilitant la figure du squale. Résultat : un thriller horrifique en haute mer, porté par un psychopathe glaçant et une surfeuse badass. De quoi en faire le film idéal pour frissonner un soir de printemps.

C’est à voir sur Apple TV.

Bon visionnage !