“C'est sûr que c'est lui” : la ressemblance incroyable de ce coiffeur avec Pierre Niney affole internet

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Yoan Louis

Depuis quelques jours, Yoan Louis est au centre de l’attention, et pour cause : ce coiffeur ressemble comme deux gouttes à l’acteur Pierre Niney. Une ressemblance frappante qui affole les réseaux sociaux.

Depuis le 27 mai, les internautes ne parlent plus que de lui : Yoan Louis, un coiffeur qui travaille dans le salon Tia Gigi, à Toulouse. Régulièrement, ce coiffeur partage des vidéos sur son compte Instagram pour donner ses conseils de coiffure. Mais s’il fait autant parler de lui, ce n’est pas pour les coupes de cheveux qu’il réalise.

Yoan LouisCrédit photo : @yoanlouis_ / Instagram

En effet, Yoan Louis semble être un sosie de Pierre Niney. En quelques heures, il est devenu une vraie star d’internet pour sa ressemblance frappante avec l’acteur, et ses dernières vidéos publiées sur Instagram ont généré plus de 1,2 million de vues.

“C’est sûr que c’est toi”

Cela fait plusieurs années maintenant que Yoan Louis est habitué à ces remarques sur son apparence.

“Ça m’est déjà arrivé que des gens rentrent dans le salon pour me demander si j’étais en plein tournage, pensant que j’étais Pierre Niney. On n’est pas en tournage, je ne suis pas Pierre Niney mais vous pouvez prendre rendez-vous si vous voulez vous faire coiffer !”

La ressemblance avec l’acteur est telle que certaines personnes sont persuadées qu’il s’agit du véritable Pierre Niney, qui se serait grimé en coiffeur pour son prochain rôle au cinéma.

La suite après cette vidéo

“Des gens me disent : ‘On a reconnu ta voix’, ‘C’est sûr que c’est toi’, ‘On ne les a jamais vus ensemble’”, indique Yoan Louis.

L’acteur a été contacté

En effet, en plus de se ressembler comme deux gouttes d’eau, le coiffeur et l’acteur ont une voix similaire. Pourtant, Yoan Louis essaie de ne pas trop jouer de sa ressemblance avec Pierre Niney. L’année dernière, alors qu’il publiait une vidéo pédagogique sur son métier, de nombreux internautes se sont amusés à lui proposer des noms de salons de coiffure en rapport avec l’acteur comme “Pierre Nin’Hair” ou “Le Comte de Monte Ciseaux”.

La story de Pierre Niney chez le coiffeurCrédit photo : @pierreniney

Yoan Louis aurait déjà envoyé deux messages privés à Pierre Niney pour lui faire part de leur ressemblance, mais l’acteur n’aurait pas vu ses messages. Cependant, il a certainement eu vent de la situation puisqu'il a posté une story troublante dans laquelle on le voit chez le coiffeur, avec les mêmes lunettes et la même boucle d'oreille que Yoan Louis. De quoi semer le trouble...

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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